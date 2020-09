Πολιτική

Πέθανε ο Βαγγέλης Μπούτας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο μαχητικός "συνδικαλιστής του κάμπου" και επί σειρά ετών βουλευτής.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα (Παρασκευή 18/9) σε ηλικία 66 ετών ο αγροσυνδικαλιστής και πρώην Βουλευτής Καρδίτσας Βαγγέλης Μπούτας.

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπισε προβλήματα με τη υγεία του ενώ την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας του επιβάρυνε και το ατύχημα που είχε με το τρακτέρ του σε αγρό στις 29 Απριλίου 2018 και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά.

Ως μαχητής και άνθρωπος της καθημερινής πάλης κατάφερε να ανακάμψει από τα σοβαρά τραύματα του ατυχήματος και λίγους μήνες αργότερα (Φεβρουάριο του 2019) κατάφερε να δώσει -έστω και τυπικά- το παρών στις κινητοποιήσεις των αγροτών στη Νίκαια ως απλός αγρότης έχοντας αποχωρήσει λίγο νωρίτερα από τη θέση του προέδρου της Ε.Ο.Α.Σ.Κ.

Ωστόσο άλλα χρόνια προβλήματα υγείας του δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν και έφεραν το μοιραίο.

Ο Βαγγέλης Μπούτας γεννήθηκε το 1954 στη Μητρόπολη Καρδίτσας.

Ως αγρότης υπήρξε βαµβακοκαλλιεργητής για το µεγαλύτερο µέρος της επαγγελµατικής του καριέρας, ενώ τα τελευταία χρόνια έκανε "στροφή" και ασχολήθηκε µε την παραγωγή κρασιού έχοντας φτιάξει και ένα µικρό οινοποιείο.

Έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό για την μακροχρόνια συνδικαλιστική δράση, όντας και πρόεδρος της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (Ε.Ο.Α.Σ.Κ.) και µέλος της γραµµατείας της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας (Π.Α.ΣΥ.).

Πέραν της ενασχόλησής του με τον πρωτογενή τομέα και την συνδικαλιστική δράση ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά διατελώντας πρόεδρος της κοινότητας Μητρόπολης, νομαρχιακός σύμβουλος Καρδίτσας και περιφερειακός σύµβουλος Θεσσαλίας.

Υπήρξε επί χρόνια µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ διατέλεσε και Βουλευτής Καρδίτσας με το ίδιο κόμμα δύο φορές. Εξελέγη πρώτη φορά με το ΚΚΕ στις εκλογές του 1996 και επανεξελέγη στις πρώτες εκλογές του Μαΐου του 2012. Στις εκλογές του 2000, του 2004, του 2007, του 2009, του Ιουνίου του 2012, του Ιανουαρίου του 2015, και του Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν και πάλι υποψήφιος, χωρίς όμως να εκλεγεί.

Μέχρι το ηλιοβασίλεμα της ζωής του διατήρησε την απλότητα και τον πείσμα που τον διακατείχε ως άνθρωπο κερδίζοντας τον σεβασμό φίλων αλλά και πολιτικών "αντιπάλων". Έδωσε πολλές μάχες, κάποιες με άνισους όρους ωστόσο τις περισσότερες τις κέρδισε αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία του τόπου μας.

Πηγή: karditsalive.net

Το ΚΚΕ για τον Βαγγέλη Μπούτα

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται "Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το σύντροφο Βαγγέλη Μπούτα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ και συνδικαλιστή του αγροτικού κινήματος, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο και ταλαιπωρημένος από σοβαρό ατύχημα που είχε στην εργασία του.

Ο σύντροφος Βαγγέλης υπήρξε εμβληματική μορφή του αγροτικού κινήματος της χώρας μας, ένας αυθεντικός, λαϊκός άνθρωπος, σεμνός, πρωτοπόρος αγωνιστής. Όλη του η ζωή και η διαδρομή, από τα νεανικά του χρόνια, χαρακτηρίστηκε από την πρωτοπόρα δράση του για τα ιδανικά και τους σκοπούς του ΚΚΕ για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, με σημαντική συμβολή στην οργάνωση των αγώνων της μικρομεσαίας αγροτιάς, χαίροντας της πλατιάς αναγνώρισης και εκτίμησης από τους συναδέλφους του αγρότες, γενικότερα από τους λαϊκούς ανθρώπους του Θεσσαλικού κάμπου, αλλά και όλης της χώρας.

Ο σύντροφος Βαγγέλης γεννήθηκε το 1954 στην Μητρόπολη Καρδίτσας, από γονείς αγρότες κι αγωνιστές του λαϊκού κινήματος. Ο πατέρας του υπήρξε οργανωμένος στην προδικτατορική ΕΔΑ, ενώ η μητέρα του είχε περάσει από το αντάρτικο, μαζί με τέσσερα αδέλφια της, από τα οποία το ένα σκοτώθηκε το 1948. Από μικρός δούλεψε στα χωράφια, αναπτύσσοντας παράλληλα σημαντική δράση στους αγροτικούς συλλόγους της περιοχής του. Το Νοέμβρη του ‘77, οργανώνεται στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ, αναλαμβάνοντας πολλές και υπεύθυνες κομματικές χρεώσεις στις οργανώσεις της Θεσσαλίας και στο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το 1980 εκλέχθηκε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας, καθώς και του Γραφείου της, το 1983 στην Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας μέχρι και το 1990 και στη συνέχεια στο Συντονιστικό Όργανο Θεσσαλίας έως το 1994.

Στα δύσκολα χρόνια, 1989-1991, μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις χώρες του σοσιαλισμού και την εσωκομματική διαπάλη στο ΚΚΕ, ο σύντροφος Βαγγέλης έδωσε τη μάχη υπερασπιζόμενος τον επαναστατικό χαρακτήρα του Κόμματος, τις αρχές και την ιδεολογία του μαρξισμού – λενινισμού, ενάντια στην προσπάθεια διάλυσής του από τον οπορτουνισμό. Στο κρίσιμο 13ο Συνέδριο του ΚΚΕ, τον Φλεβάρη του 1991, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, στην οποία επανεκλέγεται μέχρι και σήμερα.

Υπήρξε βουλευτής Καρδίτσας του Κόμματος την τετραετία 1996 - 2000, ενώ εξελέγη και στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε πολλές εκλογικές μάχες, Βουλευτικές, Ευρωεκλογές και στη Δημοτική και Περιφερειακή Διοίκηση. Ακόμα, στο αγροτικό κίνημα και τους συλλόγους της περιοχής του, ο σ. Β. Μπούτας έχει διατελέσει Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου του χωριού του, μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου του χωριού και Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος στην Ένωση Συνεταιρισμών Καρδίτσας, μέλος του ΔΣ και Γραμματέας της ΓΕΣΑΣΕ. Υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος στην Κοινότητα της Μητρόπολης από το 1987 έως το 1993.

Σημαντική είναι η προσφορά του συντρόφου Βαγγέλη στην ανασυγκρότηση του αγροτικού κινήματος, στην πάλη του σε αντικαπιταλιστική – αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας των αγροτών με τους εργάτες και τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης. Συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία της ΠΑΣΥ, στους μεγάλους αγώνες του Μπλόκου της Νίκαιας και στη συγκρότηση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Με την αγωνιστική του δράση για μια καλύτερη ζωή για τη μικρή και τη μεσαία αγροτιά που πνίγεται στα χρέη, πουλώντας ακόμα και κάτω από το κόστος κι ένα μέρος της ξεκληρίζεται, αλλά και τη στάση του, τη λαϊκότητα και την αγάπη του για την περιοχή του, ενέπνευσε τις νεότερες γενιές αγωνιστών και συνδικαλιστών της μαχόμενης αγροτιάς. Τίμησε, μέχρι το τέλος της ζωής του, την ιδιότητα του μέλους και του στελέχους του ΚΚΕ.

Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια σε όλη την οικογένειά του, στη σύζυγό του Χριστίνα, στα παιδιά και τα εγγόνια του. Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει τη Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη στις 15.00, στο χωριό του, τη Μητρόπολη Καρδίτσας".