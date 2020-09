Κόσμος

Αστυνομικοί έσωσαν ύποπτο που καταδίωκαν (βίντεο)

Τη ζωή ενός νεαρού που καταδιώκαν έσωσαν αστυνομικοί.

Έναν άνδρα που καταδίωκαν έσωσαν αστυνομικοί στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη της περιοχής, η καταδίωξη βρισκόταν σε εξέλιξη, όταν ο ύποπτος σχεδόν πέρασε πάνω από αστυνομικό και στη συνέχεια επιτάχυνε πάνω σε γέφυρα.

Τα σαμαράκια προκάλεσαν την αναγκαστική επιβράδυνση του αυτοκινήτου, το οποίο τελικά σταμάτησε.

Ο άνδρα βγήκε έξω και στάθηκε στην άκρη της γέφυρας με τα πόδια του να κρέμονται από κάτω.

Τότε, όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον τραβήξουν πίσω. Σύμφωνα με τους ίδιους, εκείνος δεν ήθελε να πάει πίσω στη φυλακή και ήθελε να μιλήσει στη μητέρα του.

Ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο, ένας αστυνομικός πήγε από πίσω του και τον έπιασε, ενώ ένας δεύτερος τον τράβηξε.

Ο ύποπτος ήταν ένας 23χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για επιθετική συμπεριφορά κατά των Αρχών και για ύποπτη φυγή.