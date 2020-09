Κόσμος

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία προσφέρει τριπλάσια έκταση από την Κύπρο στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ

Η Τουρκία φαίνεται πως «τα δίνει όλα» για μια συμφωνία με την Αίγυπτο, με προφανή στόχο να μπει «σφήνα» στη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα.

Με τίποτα δεν το βάζει κάτω η Τουρκία, συνεχίζοντας την «πειρατική» πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο.



Μετά το παράνομο μνημόνιο με την Λιβύη, η Τουρκία «τα δίνει όλα» για μια συμφωνία με την Αίγυπτο, με προφανή στόχο να μπει «σφήνα» στη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με την Αίγυπτο για την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ.



Όπως αναφέρει σήμερα ο δημοσιογράφος της Hurriyet, Hande F?rat, και αναδημοσιεύει η Milliyet, η Τουρκία προσφέρει στην Αίγυπτο θαλάσσια περιοχή μεγέθους όσο τρεις φορές η έκταση της Κύπρου, για να υπογράψουν συμφωνία ΑΟΖ.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει πως πρόσφατα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην «μαραθώνια» συνέντευξή του στο CNN Turk ανέφερε πως ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο «Υπάρχουν συνομιλίες σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Είπαμε στην Αίγυπτο, “Μπορούμε να υπογράψουμε μια συμφωνία όπως αυτή με τη Λιβύη”».





Κατά τον συντάκτη του άρθρου «Η προτεινόμενη συμφωνία δημιουργεί μια θαλάσσια περιοχή για την Αίγυπτο ίση με το μέγεθος τριών νησιών της Κύπρου».



«Ειπώθηκε (σσ από την Τουρκία στην Αίγυπτο) πως αν συμφωνήσετε μαζί μας για τις θαλάσσιες ζώνες, θα προσθέσετε αυτή την περιοχή στην οικονομία σας», αναφέρει η Hurriyet.





Πάντα κατά το ίδιο δημοσίευμα, τη συμφωνία προσπαθούν να «μπλοκάρουν» τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δίνοντας μεγάλα ποσά στην Αίγυπτο λειτουργώντας επίσης παρασκηνιακά προκειμένου το Κάιρο να μην υποκύψει στην Τουρκία.

