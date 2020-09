Κόσμος

Υπόθεση Ναβάλνι: Περισσότερες αποδείξεις ζητά η Ρωσία για τη δηλητηρίαση

Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων στην έρευνα για τα αίτια του θανάτου του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ένα μπουκάλι νερού που βρέθηκε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος σύμφωνα με την Γερμανία και με άλλες δυτικές κυβερνήσεις, δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποδεικτικό στοιχείο στην σχετική έρευνα, αλλά αντίθετα μεταφέρθηκε εκτός της Ρωσίας από τους υποστηρικτές του.

Η ομάδα του Ναβάλνι ανακοίνωσε την Πέμπτη, ότι το μπουκάλι νερού αφαιρέθηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στην πόλη Τομσκ της Σιβηρίας τον περασμένο μήνα και μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου βρέθηκαν ίχνη του νευροτοξικού παράγοντα νόβιτσοκ.

Όταν ερωτήθηκε για το εύρημα αυτό, το Κρεμλίνο απάντησε ότι Ρώσοι ειδικοί δεν κατάφεραν να εξετάσουν το μπουκάλι και ότι η Μόσχα, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να σχολιάσει.

Η Ρωσία λέει ότι χρειάζεται να δει περισσότερες αποδείξεις προτού ξεκινήσει μια επίσημη ποινική έρευνα για την υπόθεση Ναβάλνι.