Δερμιτζάκης: Αν κάνουμε lockdown τώρα, θα κάνουμε ξανά τον Δεκέμβριο

Τι είπε για την εκθετική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορoνοϊού στη χώρα μας, αλλά και για την δήλωση που είχε κάνει για την Θεία Μετάληψη.

Δεν βρίσκει καλή ιδέα την επιβολή ενός lockdown ο καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.

«Δεν είναι καλή ιδέα. Πρέπει να εξαντλήσουμε και να βρούμε το συνδυασμό άλλων μέτρων, πριν φτάσουμε εκεί. Να κρατήσουμε τη λύση αυτή για αργότερα. Ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος. Αν χρειαζόμαστε lockdown για να κρατήσουμε τα κρούσματα χαμηλά, έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν είναι βιώσιμη λύση», τόνισε ο καθηγητής μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν κάνουμε lockdown τώρα, θα ξανά κάνουμε και τον Δεκέμβριο. Δεν είναι βιώσιμος τρόπος διαχείρισης αυτός. Βέβαια, υπογράμμισε, πως αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων, πιθανότατα αν επιβληθεί lockdown.

Σχετικά με την εκθετική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορoνοϊού στη χώρα μας, σημείωσε, πως αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, τον Δεκέμβριο θα έχουμε 800-1.000 κρούσματα ημερησίως. «Γιατί το χειμώνα θα είναι πολύ περισσότερες μεταδόσεις λόγω του ότι θα είμαστε σε κλειστούς χώρους» πρόσθεσε. «Έχουμε πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η εποχική γρίπη» επισήμανε.

Για το ενδεχόμενο επιβολής lockwdown από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο, προκρίνοντας ωστόσο τη χρήση μάσκας. «Το πιο λογικό μέτρο θα έπρεπε να είναι μάσκες παντού. Μέτρο πιο εύκολο να εφαρμοστεί από το να πούμε στο κόσμο μπες μέσα από τις 22:00 το βράδυ» είπε.

Τέλος, σχετικά με τη δήλωση που είχε κάνει για την Θεία Μετάληψη, και ότι πρέπει πρώτα να σταματήσει αυτή και μετά να κλείσουν οι επιχειρήσεις, διευκρίνισε πως «πρέπει όλες οι πλευρές των δραστηριοτήτων μας να εξεταστούν ως πιθανές εστίες μετάδοσης. Να δούμε τα πράγματα επιστημονικά. Υπάρχουν παντού εστίες μετάδοσης. Ο καθένας πρέπει να δώσει λίγο για να μη φτάσουμε ξανά στο lockdown. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μετάδοση στην εκκλησία. Υπάρχουν ιερείς που έχουν αρρωστήσει και ιερέας που έχει καταλήξει».