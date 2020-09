Life

Ο Τζιμ Κάρεϊ ως... Τζο Μπάιντεν

Ο 46ος κύκλος του Saturday Night Live κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου και ο Τζιμ Κάρεϊ θα υποδυθεί τον Τζο Μπάιντεν.

Κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστεί απέναντι από τον Άλεκ Μπόλντουιν (Alec Baldwin), o οποίος θα επανέλθει ως Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Μάγια Ράντολφ (Maya Rudolph) θα υποδυθεί την υποψήφια των Δημοκρατικών για το για το αξίωμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

Σε συνέντευξή του στο Vulture, ο Λόρνι Μάικλς (Lorne Michaels), ο δημιουργός του Saturday Night Live, επιβεβαίωσε αυτές τις έκτακτες συμμετοχές και εξήγησε πώς κατέληξε στον Κάρεϊ ο ρόλος του Μπάιντεν: «Υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον εκ μέρους του. Κι εμείς προφανώς ανταποκριθήκαμε θετικά... Θα δώσει στον ρόλο ενέργεια και δύναμη, και... (γέλια). Καλώς εχόντων, θα είναι διασκεδαστικό».

Με την επανέναρξή του τον επόμενο μήνα, το SNL επιστρέφει στο «σπίτι» του, το Studio 8H στο Rockefeller Center. Την άνοιξη που μας πέρασε, υποχρεώθηκε να ολοκληρώσει τον 45ο κύκλο με μια σειρά επεισοδίων «από το σπίτι» καθώς η πανδημία κατέστησε απαγορευτική την παραγωγή στο στούντιο.

Για τον 46ο κύκλο προβλέπεται ένα περιορισμένο κοινό στο στούντιο και οι άνθρωποι της παραγωγής θα συνεργαστούν στενά με την κυβέρνηση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για να σιγουρέψουν ότι κοινό και προσωπικό θα είναι ασφαλείς.