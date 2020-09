Κοινωνία

Νεκρός οδηγός ΙΧ που “καρφώθηκε” σε προστατευτικές μπάρες

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άνδρας, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε περιφερειακό δρόμο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας 44 ετών, οδηγώντας από την Σητεία με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο, βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν κάτω από αδιευκρίνιστές συνθήκες έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα το όχημα του να ανατραπεί, σύμφωνα με neakriti.gr

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.