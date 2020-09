Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανακαλύφθηκαν πατημασιές Homo Sapiens ηλικίας 120.000 ετών

Πρόκειται για τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινων μετακινήσεων στην Αραβία...

(εικόνα αρχείου)

Η αρχαιότερη ένδειξη ανθρώπων στην αραβική χερσόνησο ανακαλύφθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων στη Σαουδική Αραβία, όπου συνολικά βρέθηκαν επτά απολιθωμένες ανθρώπινες πατημασιές ηλικίας περίπου 120.000 ετών, οι οποίες έγιναν από τουλάχιστον δύο άτομα.

Μέσα από αυτή την ανακάλυψη προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ευρασία, καθώς επίσης ανάμεσα στην Αφρική (κοιτίδα του Homo sapiens) και τη Μέση Ανατολή, είχαν επανειλημμένως εγκατασταθεί πρόγονοι του ανθρώπου, σε μια εποχή που οι σημερινές αραβικές έρημοι ήταν καταπράσινα λιβάδια με λίμνες και ποτάμια.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής επιστήμονες του γερμανικού Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για την Ανθρώπινη Ιστορία και του Πανεπιστημίου Royal Holloway του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science Advances», ανακάλυψαν ένα μεγάλο αριθμό (376) από απολιθωμένες πατημασιές ανθρώπων, ελεφάντων, αλόγων, καμηλών και άλλων ζώων σε μια αρχαία λίμνη στη σημερινή δυτική έρημο Νεφούντ. Τα ευρήματα χρονολογούνται προ 112.000 έως 121.000 ετών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, πρόκειται για τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινων μετακινήσεων στην Αραβία. Η ανάλυση της μορφολογίας των πατημασιών δείχνει ότι πιθανότατα ήταν του Homo Sapiens και όχι Νεάντερταλ (χωρίς πάντως να αποκλείονται τελείως και οι τελευταίοι). Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία τόσων μεγάλων ζώων, τα οποία μάλλον προσελκύονταν από τα άφθονα νερά της περιοχής.

Τα αρχαιότερα απολιθώματα του Homo Sapiens εκτός Αφρικής έχουν βρεθεί στη νότια Ελλάδα (ένα κρανίο στη Μάνη) και χρονολογούνται πριν περίπου 210.000 χρόνια, ενώ έχει βρεθεί και στο Ισραήλ μια γνάθος ηλικίας 180.000 ετών.