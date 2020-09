Παράξενα

Αυτοκίνητο “πέταξε” και προσγειώθηκε πάνω σε στέγη! (εικόνες)

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος "μαρτυρούν" πως από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε, το πρωί της Παρασκευής, στα Χανιά όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσγειώθηκε πάνω σε μία σκεπή.

Συγκεκριμένα, το όχημα, υπό άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ κινείτο στην παλιά εθνική οδό Κισσάμου-Χανίων στο Καλαμάκι εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε πάνω σε μία σκεπή.

Ο οδηγός γλίτωσε από “θαύμα”, ενώ στο I.X. προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη στροφή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και απότομη με αποτέλεσμα, κατά καιρούς, να έχουν σημειωθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα.

