Κορονοϊός – Ρωσία: εγκρίθηκε το πρώτο αντιικό φάρμακο!

Έχει την ονομασία Coronavir και θα πωλείται με συνταγή στα φαρμακεία.

Η Ρωσία ενέκρινε το πρώτο αντιικό φάρμακο κατά του νέου κορονοϊού, με την ονομασία Coronavir, προϊόν της ρωσικής φαρμακευτικής εταιρείας R-Pharm, το οποίο θα χορηγείται με συνταγή για την θεραπευτική αγωγή εξωτερικών ασθενών με μέτρια συμπτώματα της Covid-19 και θα πωλείται στα φαρμακεία της χώρας από την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η έγκριση του Coronavir ως φαρμάκου που θα χορηγείται με συνταγή, έπεται της έγκρισης ενός άλλου ρωσικού φαρμάκου κατά του Covid-19 και συγκεκριμένα του Avifavir που δόθηκε τον Μάιο. Και τα δύο φάρμακα βασίζονται στο Favipiravir, το οποίο είχε αναπτυχθεί στην Ιαπωνία και χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε ιογενείς θεραπευτικές αγωγές.

Η ανακοίνωση της ρωσικής φαρμακευτικής εταιρείας R-Pharm συνιστά μια ένδειξη ότι η Ρωσία επιδιώκει να καταστεί ηγετική δύναμη στην κούρσα κατά του νέου κορονοϊού. Η εταιρεία ήδη εξάγει τα δικά της τεστ για τον Covid-19 και έχει υπογράψει αρκετά συμβόλαια με ξένες χώρες για την προμήθειά τους με το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού Sputnik-V.

Η R-Pharm αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι έλαβε την έγκριση του Coronavir μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών στην οποία συμμετείχαν 168 ασθενείς με Covid-19.

Το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε νοσοκομείο που νοσηλεύονται ασθενείς με Covid-19 τον Ιούλιο, όπως φαίνεται στο κρατικό μητρώο φαρμάκων.

Η κλινική δοκιμή του Coronavir ήταν σχετικά μικρής διάρκειας. Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική αρχή για θέματα Υγείας ενέκρινε σήμερα Παρασκευή την χρήση του στεροειδούς δεξαμεθαζόνη για την θεραπευτική αγωγή ασθενών με Covid-19 έπειτα από μια κλινική μελέτη Βρετανών ερευνητών στην οποία συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες ασθενών.

Η R-Pharm έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με τα φαρμακεία για παραγγελίες του Coronovir, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Coronavir, το οποίο άρχισε να διατίθεται στα νοσοκομεία από τον Ιούνιο, παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της R-Pharm στην πόλη Γιαροσλάβλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας.