Κοινωνία

“Ιανός”: Διακοπή δρομολογίων τρένων λόγω κακοκαιρίας

Απροσπέλαστη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Αθήνα, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

"Θύμα" της κακοκαιρίας Ιανού έπεσαν και οι σιδηροδρομικά δρομολόγια, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία εκδόθηκε εκτάκτως το απόγευμα της Παρασκευής, σταματά η σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, διακόπτονται όλα τα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα -Θεσσαλονίκη -Αθήνα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, η αμαξοστοιχία 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη επιστρέφει στην Αθήνα και η αμαξοστοιχία 58 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων πριν την σήραγγα Όθρυος, η σιδηροδρομική γραμμή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι απροσπέλαστη.