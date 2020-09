Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα έκτακτα μέτρα για την Αττική ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς

Τα μισά από τα ενεργά κρούσματα στη χώρα μας, βρίσκονται στην Αττική. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση στο δήμο Αθηναίων.



Πρόσθετα μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες σε ευαίσθητες περιοχές της Αττικής, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της Covid-19 στη χώρα, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον επίκουρο καθηγητη της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σήμερα μεταξύ μέτριου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, εμφανίζοντας καθημερινά 3 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους δηλαδή βρίσκεται στο «πορτοκαλί». Η κατάσταση παραμένει σταθερά αυξητική, σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα προτού ο συναγερμός φτάσει στο κόκκινο.

Για τις γειτονιές της Αθήνας η κυβέρνηση σε συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων προχωρά σε σχεδιασμό για πρόσθετα μέτρα, ειδικά για ευάλωτες ομάδες, ενημέρωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Μέτρα που περιλαμβάνουν, όπως είπε, στοχευμένα τεστ, ειδική επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, πρόσθετα υγειονομικά μέτρα και σαρωτικούς ελέγχους στην εφαρμογή των ήδη υφισταμένων περιοριστικών μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η μεταφορά ορισμένου αριθμού ανθρώπων που είναι θετικοί στον ιό σε ξενοδοχεία καραντίνας, όπου θα βρίσκονται υπό την εποπτεία υγειονομικού προσωπικού και θα λαμβάνουν την απαραίτητη υγειονομική φροντίδα.

Από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, και έως 4 Οκτωβρίου, λαμβάνονται τα εξής επιπλέον περιοριστικά μέτρα στην Αττική:

Θεσπίζεται ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναστέλλονται οι συναυλίες , τόσο σε ανοιχτούς, όσο και σε κλειστούς χώρους.

, τόσο σε ανοιχτούς, όσο και σε κλειστούς χώρους. Αναστέλλονται οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους .

. Θεσπίζεται ανώτατο όριο έως 20 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις και κηδείες .

. Με στόχο την προστασία των συμπολιτών μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή είναι 65 ετών και άνω, συστήνεται:

Nα περιορίσουν τις επόμενες 14 ημέρες τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, Nα αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα πλην του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, Nα αποφεύγουν τις μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Επιπλέον, για την Αττική αποφασίζεται η διαμονή ασυμπτωματικών θετικών κρουσμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. μετανάστες, σε ξενοδοχεία καραντίνας.

Τέλος, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που εκτελούν εργασίες γραφείου ή εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως. Μετακινήσεις προς και από την εργασία σε τρία κύματα για το Δημόσιο τομέα στις 7:00, στις 8:00 και στις 9: 00 το πρωί. Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων του Ιδιωτικού τομέα σε τέσσερα κύματα εντός διώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.

Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζομένους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας, δηλαδή την υποχρεωτική χρήση μάσκας .

. Εκτεταμένοι έλεγχοι rapidtest από συνεργεία ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ σε χώρους εργασίας και συναθροίσεων στις επιβαρυμένες περιοχές της Αττικής και σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη, συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, όπως είναι τα σχολεία, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και κυρίως τα νοσοκομεία.