Κοινωνία

Φωτιά στο Πέραμα

Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Yπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βραχώδη έκταση στο Πέραμα.

Στο σημείο δεν υπήρχαν κατοικίες.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.