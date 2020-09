Κόσμος

Στη φυλακή οδοντίατρος που χειρουργούσε πάνω σε... hoverboard

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 35χρονος κρίθηκε ένοχος για 46 κατηγορίες, μεταξύ αυτών παράνομη άσκηση επαγγέλματος, κατάχρηση χρημάτων και απάτη.

Ένας Αμερικανός οδοντίατρος, τον οποίο βιντεοσκόπησαν, ενώ χειρουργούσε μία ασθενή κρατώντας ισορροπία πάνω σε ένα χόβερμπορντ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών, επειδή έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της γυναίκας, αλλά και για διάφορες ασφαλιστικές απάτες.

Στο βίντεο διακρίνεται ο οδοντίατρος Σεθ Λούκχαρτ να στέκεται πάνω σε ένα hoverboard και να κάνει εξαγωγή ενός δοντιού από το στόμα μιας γυναίκας, που βρίσκεται προφανώς υπό αναισθησία, προτού ξεχυθεί στον διάδρομο του ιατρείου του, πάνω στο μηχάνημα, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, σαν να πανηγυρίζει.

Οι ιατρικές "ικανότητές" του δεν εντυπωσίασαν τη δικαιοσύνη της πολιτείας της Αλάσκας, που τον καταδίκασε την περασμένη Τρίτη σε κάθειρξη 20 ετών, 8 εκ των οποίων με αναστολή και πρόστιμο 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τοπικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο δικαστής «υπογράμμισε πως το βίντεο με το χόβερμπορντ, για το οποίο ο Λούκχαρτ έγινε γνωστός, δεν είναι η σοβαρότερη πλευρά αυτής της υπόθεσης».

Ο Σεθ Λούκχαρτ, ηλικίας 35 ετών, κρίθηκε ένοχος για συνολικά 46 κατηγορίες, μεταξύ αυτών παράνομη άσκηση επαγγέλματος, κατάχρηση χρημάτων και απάτη.

«Σχεδόν σκότωσε πολλούς ασθενείς κάνοντας αναισθησίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους ούτε έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση», επισημαίνει επίσης η δικαιοσύνη της Αλάσκας.

«Έπρεπε να επιδείξω μεγαλύτερη πειθαρχία», είπε ο κατηγορούμενος, εκφράζοντας την ελπίδα οι πελάτες του να μην του κρατήσουν κακία.

Α.Σ