Πολιτική

Γεννηματά σε Μητσοτάκη: μην ωραιοποιείτε την κατάσταση με τον κορονοϊό

Ευθύνες στον Πρωθυπουργό καταλόγισε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, επικρίνοντας τους χειρισμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Φώφη Γεννηματά με δήλωσή της, κάλεσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην ωραιοποιεί την δύσκολη κατάσταση στη πανδημία και τον επέκρινε πως με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και την έλλειψη σχεδίου χειροτέρεψε η κατάσταση.

Απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι οι νέοι περιορισμοί που εξήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση και οι ψίθυροι για νέο lock down, «ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η κατάσταση με την πανδημία, σας έχει ξεφύγει στη δεύτερη φάση. Πληρώνουμε την αδράνεια, τα συνεχή λάθη και τις παλινωδίες της κυβέρνησής σας όλο το καλοκαίρι. Πληρώνουμε τη χαλαρότητα που σηματοδοτήσατε, το άνευ όρων άνοιγμα της χώρας και την ελλιπή και επιλεκτική από σας εφαρμογή των μέτρων».

Η κ. Γεννηματά επεσήμανε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη στήριξη του ΕΣΥ, την αύξηση των ΜΕΘ, την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, τη δημιουργία κινητών μονάδων της ΠΦΥ και τόνισε πως «πληρώνουμε το συνωστισμό που συνεχίζεται και μεγαλώνει στις συγκοινωνίες. Πληρώνουμε το συνωστισμό των μαθητών στα σχολεία, ρίξατε όλο το βάρος στις μάσκες και εκεί φιάσκο».

«Αφήστε την ωραιοποίηση και τα ευχολόγια, η πραγματικότητα είναι δύσκολη και έχετε μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Κάθε νέος περιορισμός κοστίζει πολύ στην κοινωνία, στην οικονομία και κυρίως στους πιο αδύναμους», είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Τελικά, στις πλάτες του κάθε πολίτη, για να προστατεύσει την υγεία του και τη ζωή του, πέφτουν και αυτά που δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί, η κυβέρνησή σας», αναφέρει η κυρία Γεννηματά.