“Ιανός”: Στο “έλεος” του μεσογειακού κυκλώνα η χώρα

Καταστροφικό το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα από την Ελλάδα. Σε έκτακτη ανάγκη Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη. Πότε θα "χτυπήσει" την Αττική. Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, θυελλώδεις άνεμοι, αλλά και σημαντικές ζημιές σε τρία νησιά του Ιονίου -την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο- συνθέτουν την εικόνα από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού», ο οποίος πλήττει τις τελευταίες ώρες τα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, μεσογειακός κυκλώνας ο οποίος στροβιλιζόταν κοντά στις ακτές της δυτικής Ελλάδας σήμερα το απόγευμα, κινείται πλέον αργά προς τα νότια, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου ήδη καταγράφονται πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένονται πολύ ισχυρές και πολύωρες βροχοπτώσεις και σε νοτιότερες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Και στην Αττική από τις βραδινές ώρες αναμένονται κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Οι δορυφορικές εκτιμήσεις που λαμβάνει και επεξεργάζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας σημειώνονται βροχόπτωσης άνω των 50 χιλιοστών ανά ώρα. Επιπρόσθετα, το δίκτυο των 360 επίγειων μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου κατέγραφε ημερήσια ύψη βροχής άνω των 140 χιλιοστών μέχρι τις 17:20 το απόγευμα της Παρασκευής.

Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: αναμένουμε μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ξλίας Λαγουβάρδος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου εξήγησε σε ποιες περιοχές θα εμφανιστούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Ιθάκη: Ανυπολόγιστες ζημιές από τον κυκλώνα «Ιανό»

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» στην Ιθάκη, με τους κατοίκους του νησιού να χαρακτηρίζουν ως «πρωτοφανή φαινόμενα» αυτά που έπληξαν το νησί.

Τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» από τον «Ιανό» έχουν δεχτεί τα παραθαλάσσια χωριά Φρίκες και Κιόνι. Στα καταστήματα που βρίσκονται πάνω στη θάλασσα, οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν όλες τις πέργκολες και τα δύο χωριά γέμισαν φερτά υλικά από τη θάλασσα.

Πρόβλημα υπάρχει και στο οδικό δίκτυο του νησιού από πτώσεις δέντρων, ενώ στο χωριό Πισαετός έχει καταστραφεί τμήμα του οδοστρώματος.

Στην πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ, έχουν βουλιάξει πολλά τουριστικά σκάφη.

Τέλος, ολόκληρο το νησί βρίσκεται στο σκοτάδι, ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες.

Μεγάλες ζημιές σε Ζάκυνθο και Λευκάδα

Στη Ζάκυνθο σοβαρές ζημιές υπέστησαν πάρα πολλά σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και σε κτίρια, τειχία, αλλά και οχήματα που βρέθηκαν κάτω από συντρίμια ή σπασμένα κλαδιά και ξεριζωμένα δέντρα.

Στην Λευκάδα, πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει καθώς κατεβαίνουν φουσκωμένοι οι χείμαρροι από τα γύρω βουνά, σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίζοντας ολόκληρες παραλίες, όπως στη Βασιλική.

Τεράστια προβλήματα και καταστροφές στη Φθιώτιδα

Μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία αλλά και η πολιτική προστασία στη Φθιώτιδα αφού η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε το μεσημέρι, έχει δημιουργήσει πληθώρα από προβλήματα σε πολλά χωριά 10 και 12 χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας.

Τα ακόμα και ξεχασμένα ρέματα έχουν κουβαλήσει φερτά υλικά και νερά μέσα σε κατοικημένες περιοχές σε αρκετά χωριά, ενώ χωματουργικά μηχανήματα των δήμων αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς προσπαθούν να εκτρέψουν τα νερά έξω από κατοικημένες περιοχές.

Σε πολλά χωριά έχουν δημιουργηθεί ποτάμια τα οποία διασχίζουν κάθετα τους δρόμους με συνέπεια να διακόπτεται η συγκοινωνία κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο σε αρκετά σημεία.

Μετά από περίπου 2 ώρες έντονης βροχόπτωσης, διεκόπη η συγκοινωνία από Λαμία προς Καρπενήσι 15 χιλιόμετρα μετά τη Λαμία λίγο πριν το χωριό Ζηλευτό ενώ δυσκολία υπάρχει και πριν στο χωριό Λιανοκλάδι αφού διάφορα ρέματα φούσκωσαν μέσα στο χωριό βγήκαν στο δρόμο τον οποίο διασχίζουν κάθετα με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Μάλιστα ένας χείμαρρος στο Ζηλευτό έχει παρασύρει και αυτοκίνητα που ήταν εντός του χωριού.

Οι πυροσβέστες δεν προλαβαίνουν τις αντλήσεις τα Λουτρά Υπάτης και το Λιανοκλάδι καθώς οι κλήσεις είναι διαρκείς. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ αντίθετα στη Λαμία βρέχει σποραδικά και χωρίς μεγάλη ένταση.



Αγωνία να μην σπάσει λιμνοδεξαμενή και πλημμυρίσει ο Αλμυρός - Κινδυνεύουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβισθεί

Μάχη με τον χρόνο δίνουν η Πολιτική Προστασία και τεχνικά συνεργεία της Μαγνησίας και του δήμου Αλμυρού, για να αποτρέψουν το σπάσιμο της λιμνοδεξαμενής του Ξηριά και το ενδεχόμενο τα νερά να κατακλύσουν την πόλη του Αλμυρού. Η περιοχή επλήγη με σφοδρότητα από καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ έχουν σημειωθεί ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο και δίδεται μάχη από τις Αρχές, για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στην λιμνοδεξαμενή όταν επιχείρησαν να την εγκαταλείψουν με αυτοκίνητο.

Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη, καθώς και ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος, που συντονίζουν για την διάσωση των τριών ανθρώπων, αλλά και για να επιχωματώσουν εκ νέου τα αναχώματα για να μη σπάσει το φράγμα της λιμνοδεξαμενής, αφού κινδυνεύουν άμεσα να κατακλυσθούν από νερά οι εργατικές κατοικίες στον Αλμυρό, αλλά και η περιοχή του Βιολογικού.

Από την σφοδρότατη καταιγίδα καταστράφηκε το εργοτάξιο στην λιμνοδεξαμενή του Ξηριά, και από την κατάσταση οι τρεις εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν τον άμεσο κίνδυνο. Αποφάσισαν να διαφύγουν - εγκλωβίστηκαν ωστόσο, και από εκείνη την ώρα που ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από δυνάμεις της ΕΜΑΚ για να τους προσεγγίσουν. Η πυροσβεστική που προσπάθησε λίγο νωρίτερα, στάθηκε αδύνατον να τους προσεγγίσει.

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για να φτάσουμε στους ανθρώπους, αφού το αυτοκίνητό τους έχει παρασυρθεί και στάθηκε αδύνατον να τους προσεγγίσει προς διάσωση ελικόπτερο, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν. Οι τρεις εργαζόμενοι, για να σωθούν, έχουν πιαστεί από τα δέντρα και βρίσκονται μέσα στο νερό. Τους παρέσυρε το ρέμα όταν αποφάσισαν να φύγουν από το εργοτάξιο και εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο για να σωθούν. Καταβάλλονται προσπάθειες να τους προσεγγίσουν η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ με ερπυστριοφόρο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στον Αλμυρό, αφού υπάρχει άμεσος κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Ξηριάς στο νότιο τμήμα του Αλμυρού.

Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στην περιοχή του Αλμυρού κατέρρευσε η γέφυρα στο Χολόρεμα. Η γέφυρα που κατασκευάσθηκε πριν από επτά περίπου δεκαετίες και συνέδεε τα χωριά Αϊδίνι και Κρόκιο, αποτελώντας μέρος της επαρχιακής οδού Μικροθηβών-Αλμυρού, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον τεράστιο όγκο του νερού από τη σφοδρή βροχόπτωση και κατέρρευσε. Καταστράφηκε και η γέφυρα στον παράδρομο της εθνικής οδού, ενώ η συγκοινωνία Βόλου-Αλμυρού διεξάγεται πλέον μόνο μέσω του αυτοκινητόδρομου Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Στον Βόλο η καταιγίδα δεν προκάλεσε άλλα προβλήματα, πλην των συνεχών διακοπών στην ηλεκτροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατέβασαν οι δρόμοι, απορροφήθηκαν γρήγορα από το αποχετευτικό δίκτυο.

Κλειστή η ΠΑΘΕ στον Αλμυρό στο ρεύμα προς Αθήνα

Εξ αιτίας της σφοδρής καταιγίδας και των μεγάλων όγκων νερού στην περιοχή του Αλμυρού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην ΠΑΘΕ, στο ρεύμα με κατεύθυνση την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, ανακοινώθηκε αργά απόψε, ότι η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω έντονης βροχόπτωσης και ύπαρξης μεγάλου όγκου υδάτων στο οδόστρωμα, έχει διακοπεί στη 286 χ/θ του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Αλμυρού Μαγνησίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Κλειστές παραμένουν οι γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και σήμερα σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Κλειστή είναι και η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο 8 με 9 μποφόρ και τοπικά 10 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Ειδική Κινητοποίηση Πολιτικής Προστασίας σε Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Βοιωτία

Σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν οι περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Βοιωτίας, έως και αύριο, Σάββατο, λόγω σχετικής προειδοποίησης για τις περιοχές αυτές, για τον κυκλώνα «Ιανός».

Την εντολή αυτή, για την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων που ήδη πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κι ακολούθησε απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου.

Κατά τον ίδιο τρόπο, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου, εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του δήμου Αργοστολίου και τη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του δήμου Σάμης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν εκεί χθες.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι μήνες, ήτοι έως και 17 Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η Κοινότητα Νυφίου του δήμου Αργοστολίου και η Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του δήμου Σάμης είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 και θα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση έως 05-10-2020 και 06-10-2020, αντίστοιχα.

Διακοπή δρομολογίων τρένων λόγω κακοκαιρίας

"Θύμα" της κακοκαιρίας Ιανού έπεσαν και οι σιδηροδρομικά δρομολόγια, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία εκδόθηκε εκτάκτως το απόγευμα της Παρασκευής, σταματά η σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, διακόπτονται όλα τα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα -Θεσσαλονίκη -Αθήνα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, η αμαξοστοιχία 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη επιστρέφει στην Αθήνα και η αμαξοστοιχία 58 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων πριν την σήραγγα Όθρυος, η σιδηροδρομική γραμμή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι απροσπέλαστη.

Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση

Και στην ηλεκτροδότηση υπάρχουν προβλήματα, καθώς ολόκληρες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τα καλώδια να κόβονται και τις κολώνες να πέφτουν, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ δυσκολεύονται συχνά να φτάσουν στα σημεία της καταστροφής και να επιδιορθώσουν τις βλάβες.

Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που εξέδωσε προ ημερών, βασιζόμενο στα νεότερα στοιχεία σε σχέση με την πορεία του «Ιανού» στη χώρα

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Ιανός. Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ βροχές και καταιγίδες θα «χτυπήσουν» την Αττική από το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Δείτε αναλυτικά πώς θα εξελιχθεί ο Ιανός:

1. Την Παρασκευή (18-09-2020) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου - από την Λευκάδα και νοτιότερα - την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα - κυρίως την κεντρική - και την Εύβοια. Στα νησιά του Ιονίου τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση προς το βράδυ. Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν το βράδυ και θα διατηρηθούν με μεγάλες εντάσεις κατά διαστήματα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Στην περιοχή της Εύβοιας έντονα φαινόμενα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο.

2. Το Σάββατο (19-09-2020) θα συνεχίζει να επηρεάζεται το νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η ανατολική Στερεά, ενώ ανάλογα φαινόμενα θα σημειωθούν στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, από το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο και την ανατολική Στερεά και από το βράδυ στη βόρεια Πελοπόννησο.

3. Την Κυριακή (20-09-2020) έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν, μέχρι νωρίς το πρωί τη νότια Πελοπόννησο και μέχρι το απόγευμα την Κρήτη.

“Ιανός”: Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα