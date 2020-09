Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι άνθρωποι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε σκύλους και γάτες

Τι έδειξε η έρευνα Καναδών επιστημόνων. Τα αντισώματα που βρέθηκαν σε κατοικίδια, ανθρώπων που είχαν νοσήσει.

Οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, μπορεί να μεταδώσουν την ασθένεια στις γάτες και τους σκύλους τους, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Covid-19 είναι ζωονόσος, δηλαδή είναι μια μολυσματική ασθένεια που πέρασε από τα ζώα στον άνθρωπο. Μολονότι φαίνεται ότι τα ζώα συντροφιάς δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωσή της, ολοένα και περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι γάτες, σκύλοι, ακόμα και τίγρεις, μπορεί να την κολλήσουν.

Σε μια νέα μελέτη, η οποία θα παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο αλλά δεν δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, Καναδοί ερευνητές κτηνιατρικών επιστημών εξέτασαν τα οικόσιτα ζώα των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό ή παρουσίαζαν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της Covid-19. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονταν άνθρωποι που είχαν διαγνωστεί θετικοί δύο εβδομάδες νωρίτερα. Εξετάστηκαν συνολικά 17 γάτες, 18 σκύλοι και ένα κουνάβι. Όλα τα τεστ βγήκαν αρνητικά, εκτός από ένα που ήταν μη οριστικό.

Στη δεύτερη ομάδα μετείχαν ιδιοκτήτες ζώων που είχαν διαγνωστεί θετικοί παλαιότερα. Τα ορολογικά τεστ που έγιναν σε οκτώ γάτες και δέκα σκύλους έδειξαν ότι οι τέσσερις γάτες και οι δύο σκύλοι είχαν αντισώματα IgG (φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη) ενώ τρεις γάτες είχαν αντισώματα IgM (εμφανίζονται πρώτα 1-2 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη). Όλες οι γάτες που έφεραν αντισώματα καθώς και ο ένας από τους δύο σκύλους είχαν εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας, κυρίως από το αναπνευστικό, την ίδια περίοδο που ασθένησαν και οι ιδιοκτήτες τους.

«Μολονότι ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος (…) αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός ζώων συντροφιάς αναπτύσσει αντισώματα», εξήγησε η Ντοροτέ Μπιένζλε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Γκελφ του Οντάριο.

Το δείγμα ήταν πάντως πολύ μικρό ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς δεν πρέπει να ανησυχούν, εκτιμούν οι ειδικοί.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο συνέδριο για την Covid-19 που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων.

«Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να συστήσουμε στους ασθενείς με Covid-19 να απομονωθούν από τα ζώα τους», έκρινε η καθηγήτρια κλινικής μικροβιολογίας Σάλι Κάτλερ, υπενθυμίζοντας ότι τα ζώα μπορεί να είναι μια πηγή παρηγοριάς για τους ανθρώπους, ιδίως όταν είναι άρρωστοι.

Μολονότι πολλοί γάτοι και σκύλοι, ακόμη και μια τίγρη στον ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης, βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό τους τελευταίους μήνες, είναι άγνωστο αν τα προσβεβλημένα ζώα συντροφιάς συνιστούν κίνδυνο για τους ανθρώπους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.