NBA: MVP για δεύτερη σερί σεζόν ο Αντετοκούνμπο!

Ο Greek Freak έγινε o 12ος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος που έκανε το «2 στα 2» στους τίτλους του MVP. Η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη.

Καλύτερος παίκτης του NBA για την σεζόν 2019/20 αναδείχθηκε και τυπικά το βράδυ της Παρασκευής (18/9), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κερδίζοντας το βραβείο του MVP για δεύτερη σερί χρονιά, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα. Και μάλιστα, με συντριπτική διαφορά, μπροστά από τον δεύτερο ΛεΜπρον Τζέιμς και τον τρίτο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έγινε o 12ος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος που έκανε το «2 στα 2» στους τίτλους του MVP, αλλά μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA, μετά τους Μάικλ Τζόρνταν (1988) και Χακίμ Ολάζουον (1994) που κατέκτησε την ίδια σεζόν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, αλλά και του κορυφαίου αμυντικού, με την ψηφοφορία να έχει ολοκληρωθεί πριν την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης που κατέκτησε δεύτερο τίτλο MVP, ενώ μαζί με τους Καρί΄μ Αμπντούλ Τζαμπάρ και ΛεΜπρον Τζέιμς είναι οι μόνοι αθλητές στην ιστορία του NBA που κατέκτησαν περισσότερους από έναν τίτλο MVP σε ηλικία 25 ετών.

Ο Αντετοκούνμπο έλαβε 85 από τις 101 ψήφους «πρώτης θέσης» και κέρδισε συνολικά 962 πόντους. Ο σούπερ-σταρ των Λος 'Αντζελες Λέικερς, ΛεΜπρον, Τζέιμς συγκέντρωσε 16 ψήφους «πρώτης θέσης» τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με 753 πόντους, ενώ ο ηγέτης των Χιούστον Ρόκετς, Τζέιμς Χάρντεν, ήταν τρίτος με 367 πόντους. Ακολούθησαν ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς (200 πόντους), και ο σταρ των Λος 'Αντζελες Κλίπερς, Καουάι Λέοναρντ (168 πόντους).

Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος στις 11 Μαρτίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (διάστημα για το οποίο έγινε και η ψηφοφορία), ο «Giannis» είχε μέσο όρο 29,6 πόντους, 13,7 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ, 1,04 κλεψίματα, 1,02 μπλοκ σε 30,9 λεπτά στους 57 αγώνες που έπαιξε. Από εκεί και πέρα:

-Σημείωσε διψήφιους αριθμούς σε πόντους και ριμπάουντ (doubles-doubles) σε 52 από τα 57 παιχνίδια του.

-Σημείωσε τέσσερις φορές τριπλ-νταμπλ.

-Κατέγραψε 17 αγώνες με τουλάχιστον 30 πόντους και 15 ριμπάουντ. Συνολικά 14 περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη.

-Μέτρησε τουλάχιστον 20 ριμπάουντ σε δύο διαφορετικούς αγώνες.

-Σκόραρε 50 πόντους στον αγώνα κόντρα στους Γιούτα Τζαζ στις 25 Νοεμβρίου.

Στα 25 του ο Έλληνας σούπερ-σταρ του NBA έχει πλέον στη συλλογή του δύο τίτλους MVP (2019, 2020), δύο συμμετοχές στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος (2019, 2020), δύο συμμετοχές στην κορυφαία αμυντική πεντάδα (2019, 2020), ένα βραβείο κορυφαίου αμυντικού (2020), ένα βραβείο πιο βελτιωμένου παίκτη (MIP, 2017) και τέσσερις συμμετοχές σε All-Star Games.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο του NBA.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards - an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud. Μπράβο Γιάννη!".

Ανεπίσημη μετάφραση: «Δύο στη σειρά! Συγχαρητήρια στον @ Giannis_An34 που κέρδισε και φέτος το βραβείο NBA MVP - ένα καταπληκτικό επίτευγμα. Είναι μια πραγματική έμπνευση μέσα και έξω από το γήπεδο. Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη. Μπράβο Γιάννη!».