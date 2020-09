Κοινωνία

Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο στην παραλιακή (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με δύο συνανθρώπους μας να δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.



Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και ΙΧ σημειώθηκε το αργά απόγευμα της Παρασκευής στην παραλιακή λεωφόρο και συγκεκριμένα κοντά στην Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των επιβατών του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο χαροπαλεύει, ενώ ο δεύτερος έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί και μία ηλικιωμένη γυναίκα που επέβαινε στο λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε ένα άτομο.

Πηγή φωτογραφιών: FORUM ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Facebook)