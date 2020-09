Αθλητικά

Ολυμπιακός: ζορίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο

Οι πρωταθλητές πάτησαν… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και ξεπέρασαν με άνεση το εμπόδιο του Αστέρα Τρίπολης.

Νικηφόρα ξεκίνησε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 3-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Για τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο, ήταν η πρώτη επίσημη φετινή συνάντηση, αφού η πρεμιέρα τους με την ΑΕΚ είχε αναβληθεί, προκειμένου να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τους «νέους» Εμβιλά, Ραφίνια, Χολέμπας στην αρχική ενδεκάδα, καθώς οι αγώνες με την Ομόνοια για είσοδο στους ομίλους του Champions League επίκεινται και ο Πορτογάλος ήθελε να δώσει ρυθμό στους έμπειρους παίκτες του, στους οποίους θα βασιστεί πολύ φέτος.

Μετά το «αναγνωριστικό» πρώτο εικοσάλεπτο οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές στο χορτάρι και στο 22΄ μέτρησαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Καμαρά έκλεψε την μπάλα και βρήκε τον Ελ Αραμπί, ο Μαροκινός τον Ραντζέλοβιτς, αλλά ο νεαρός Σέρβος νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Παπαδόπουλο.

Στο 28΄ οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά, όταν ο Ελ Αραμπί δέχθηκε την έξοχη πάσα (με το εξωτερικό) του Καμαρά και μπήκε στην περιοχή αλλά από θέση πλάγια αριστερά, «έκοψε» στον επερχόμενο Ραντζέλοβιτς, αλλά το σουτ αυτού από το ύψος του πέναλτι, κόντραρε.

Από την πλευρά τους, οι Αρκάδες κατέγραψαν την πρώτη τελική τους στο 36ο λεπτό, όταν ο Αλί Μπαμπά πήρε την κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, για να αποκρούσει ο Τζολάκης σε δύο χρόνους.

Βλέποντας την ομάδα του να πάσχει στη δημιουργία και την κυκλοφορία ο Μαρτίνς προχώρησε σε δύο αλλαγές στο ημίχρονο, με τον Φορτούνη να αντικαθιστά τον Εμβιλά και τον Μασούρα τον Ραντζέλοβιτς.

Η επιλογή του Πορτογάλου δεν άργησε να αποδώσει, αφού ήταν ακριβώς οι νεοεισελθόντες που άλλαξαν τη ροή του αγώνα και ειδικά ο Φορτούνης, που έκανε τη διαφορά με την είσοδό του και άνοιξε το σκορ στο 59΄.

Στο σημείο εκείνο ο Καμαρά πέρασε στον Φορτούνη, εκείνος άφησε την μπάλα κάτω από τα πόδια, ο Ραφίνια ξαναπέρασε αριστερά στον διεθνή μεσοεπιθετικό, που με ένα κοντρόλ εκτέλεσε με το αριστερό ανοίγοντας το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Μασούρα να εγγράψει το όνομά του στους σκόρερ, όταν διπλασίασε με εξαιρετικό αριστερό σουτ στη γωνία του Παπαδόπουλου, από πάσα του Καμαρά, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 88΄, από συνδυασμό του Φορτούνη με τον Χασάν.

Μετά το 2-0 ο Ολυμπιακός αρκέστηκε σε συντήρηση και διαχείριση του αγώνα, με αποτέλεσμα ο Αστέρας, που δεν είχε πια τίποτα να χάσει, να ανέβει και να απειλήσει σε δύο περιπτώσεις, αρχικά με το άστοχο σουτ του Μπαράλες στο 73΄ από σοβαρό λάθος του Μπα και ύστερα με την κεφαλιά (πάνω από το δοκάρι) του Τασουλή στο 83΄.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μουνάφο, Βαλιέντε

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ραφίνια, Χολέβας, Μπα, Σεμέδο, Καμαρά, Εμβιλά (46΄ Φορτούνης), Μπουχαλάκης (86΄ Καφού), Βαλμπουενά (72΄ Μπρούνο), Ραντζέλοβιτς (46΄ Μασούρας), Ελ Αραμπί (67΄ Χασάν).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Τασουλής, Σουάρεθ (46΄ Καστάνιο), Πασαλίδης, Μουνάφο (83΄ Ιγκλέσιας), Βαλιέντε, Ριέρα (68΄ Φερνάντεθ), Τιλίκα (68΄ Κρεσπί), Αλί Μπαμπά (56΄ Σίτο), Μπαράλες.