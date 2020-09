Κοινωνία

“Ιανός”: κατάρρευση γέφυρας – αγνοούμενος οδηγός αυτοκινήτου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική η κατάσταση σε χωριά της Καρδίτσας που έχουν πληγεί από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σοβαρά προβλήματα στο Μουζάκι και στα χωριά της Αργιθέας Καρδίτσας έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής. Μάλιστα από το απόγευμα αγνοείται ο οδηγός αυτοκινήτου που δεν υπάκουσε στις συστάσεις των αστυνομικών να μην κινηθεί κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στον ορμητικό χείμαρρο.

Οι κάτοικοι στον οικισμό Νησιά, στο Πευκόφυτο και κατ΄ επέκταση όλοι οι οικισμοί της Αργιθέας έχουν αποκοπεί από το Μουζάκι και τις γύρω περιοχές λόγω πτώσεις γεφυρών, με αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα τροφοδοσίας, ενώ λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει εκκενωθεί μέχρι και το κέντρο υγείας Μουζακίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το L&O, τα ορμητικά νερά έκοψαν στα το Μουζάκι με την Αργιθέα, καθώς κατέρρευσαν οι δυο γέφυρες που συνέδεαν τα σημεία. Οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση στην περιφέρεια και τον δήμο να στείλουν μηχανήματα προκειμένου να γίνουν εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανακοπεί η ροή από το ποτάμι, πριν τα νερά πλημμυρίσουν σπίτια και καταστρέψουν περιουσίες. Μάλιστα η περιοχή δεν έχει ρεύμα εδώ και ώρες.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες υπάρχει και δεύτερος αγνοούμενος από την περιοχή.

Πηγή: lawanorder.gr