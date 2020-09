Κοινωνία

“Ιανός”: νεκρή γυναίκα στα Φάρσαλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονικό το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα από το χωριό Βασιλί. Θρίλερ με ομάδα ανδρών που εγκλωβίστηκαν στον Αλμυρό. Έρευνες για αγνοούμενους.

Φονικό αποδείχθηκε το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός" από τα Φάρσαλα, καθώς μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο χωριό Βασιλί. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός της οικίας της, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι ζημιές στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων είναι μεγάλες, καθώς πλημμύρισε ο ποταμός Ενιππέας, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν ζωές στο Βασιλί. Οι περισσότεροι ωστόσο κατάφεραν να βρουν άμεσα καταφύγιο.

Μάχη με το χρόνο έδωσαν οι Πυροσβέστες στους Σοφάδες Καρδίτσας για μια οικογένεια που εγκλωβίστηκε μετά από πλημμύρα. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο δήμαρχος Σοφάδων, Θάνος Σκάρλος, ανέφερε ότι άνδρες της ΕΜΑΚ με πλωτά μέσα επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν από πλημμυρισμένο ποιμνιοστάσιο μια οικογένεια με ένα παιδί τριών ετών.

Σύμφωνα με πληροφορία, η ΕΜΑΚ κατάφερε τελικά να διασώσει το ζευγάρι. Οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν με πλωτά μέσα στο σημείο, καθώς αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

Στη θέση βρύση Αλλαμανή στον οδικό άξονα που οδηγεί στην ανατολική Αργιθέα από το Μουζάκι βρίσκονται ακόμα αποκλεισμένα από χθες επτά άτομα. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν την βοήθεια από την πολιτική προστασία.

Ωστόσο, συναγερμός έχει σημάνει για δύο αγνοούμενους από το Μουζάκι, ενώ εκφράζονται φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό αγνοουμένων. Αρχικά έγινε γνωστό πως μία οδηγός βρέθηκε εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό της, αλλά τα ορμητικά νερά του ποταμού Πάμισου που υπερχείλισε, την παρέσυραν και γίνεται αγώνας δρόμου για να εντοπιστεί από χθες το απόγευμα. Αργότερα υπήρξαν πληροφορίες και για έναν ακόμη αγνοούμενο, έναν 64χρονο κτηνοτρόφο.

Την ίδια ώρα, τη συνδρομή μπουλντόζας χρειάστηκαν λίγο μετά τις 01.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, κάτοικοι του Νέου Κρικέλλου και των λοιπών χωριών στη Λαμία, προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε έντονη συγκέντρωση νερού στην είσοδο του Νέου Κρικέλλου και τα οχήματα δεν μπορούσαν να περάσουν από το σημείο. Μισή ώρα αργότερα μια μπουλντόζα μαζι με ένα αγροτικό 4Χ4 άνοιξαν δρόμο και οι κάτοικοι μπόρεσαν να περάσουν από το απροσπέλαστο -αρχικά – για τα οχήματα τους σημείο.

Θρίλερ με εγκλωβισμό ατόμων στο Βόλο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τους άνδρες που από νωρίς το απόγευμα είχαν εγκλωβισθεί στα νερά του Ξηριά στον Αλμυρό του Βόλου, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από το εργοτάξιο της λιμνοδεξαμενής του Ξηριά, μιας και από την σφοδρή βροχόπτωση πλημμύρισε η περιοχή.

Ο απεγκλωβισμός των τριών ανθρώπων που δούλευαν στο εργοτάξιο της λιμνοδεξαμενής επετεύχθη έπειτα από προσπάθειες 10 και πλέον ωρών από δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων. Οι τρεις άνδρες αμέσως μετά τη διάσωσή τους μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και πρόκειται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όπου οι οικογένειές τους έζησαν δραματικές ώρες αγωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στο εργοτάξιο είναι ένας μηχανικός από τον Βόλο, ένας τοπογράφος-μηχανικός από τη Λάρισα κι ένας υπομηχανικός από την περιοχή του Αλμυρού. Στην περιοχή της επιχείρησης στιγμή βρέθηκαν από την πρώτη μέχρι να επιτευχθεί η διάσωση των ανθρώπων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος που κατάγεται από την περιοχή και ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος.

Προηγήθηκαν άκαρπες προσπάθειες από άνδρες της Πυροσβεστικής όπως και από άνδρες της ΕΜΑΚ να προσεγγίσουν. Οι προσπάθειες αυτές ήταν ανεπιτυχείς εξαιτίας των τεράστιων όγκων νερού που κατέβαιναν από τον Ξηριά. Τελικά λίγο μετά τη 01:00 δύο ερπυστριοφόρα και μια μπουλντόζα – οχήματα του στρατού και ιδιώτη αντίστοιχα – προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους και γύρω στις 02:00 κατόρθωσαν να τους απεγκλωβίσουν από τα νερά, να τους κατεβάσουν από τα δένδρα που τους έσωσαν τη ζωή.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «απόψε ζήσαμε ένα θρίλερ. Τα καταφέραμε και σώσαμε τους ανθρώπους έπειτα από πολύωρες προσπάθειες. Αισθανόμαστε ευτυχείς που έχουμε και τους τρεις και πάλι δίπλα μας. Μπράβο σε όλους όσοι έδωσαν μεγάλο αγώνα».

Πάνω από 600 απεγκλωβισμοί και διασώσεις από την Πυροσβεστική

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις νυχτερινές ώρες της 17 Σεπτεμβρίου 2020, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 2450 κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, κυρίως: στο νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία και αρκετές από αυτές είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 619 απεγκλωβισμοί – διασώσεις μέχρι τώρα.

Ειδικότερα:

Στο νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Λευκάδα) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 750 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 93 διασώσεις, 308 αντλήσεις, 198 κοπές δέντρων, και 35 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 63 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 24 αντλήσεις και 39 κοπές δέντρων.

Στην Στερεά Ελλάδα (Λαμία, Λουτρά Υπάτης, Λειανοκλάδι, Μακρακώμη και Μεξιάτες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 230 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 76 διασώσεις, 91 αντλήσεις και 2 κοπές δέντρων.

Στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Ρούσο και Σοφάδες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 630 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 450 διασώσεις, 120 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων.

- Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τριών (3) ατόμων στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου όπου είχαν εγκλωβιστεί σε ορμητικό χείμαρρο. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό διάσωσης ορμητικών νερών, 1 ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και 1 διασωστική λέμβος και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία ηλικιωμένη γυναίκα από οικία στον οικισμό Βασιλί στα Φάρσαλα Θεσσαλίας.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων. Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

“Ιανός”: Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα