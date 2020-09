Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1: ανυπολόγιστες καταστροφές από την κακοκαιρία “Ιανός”

Τι είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για το φονικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα από τη χώρα μας.

Για μια δύσκολη πραγματικότητα έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” για την κακοκαιρία “Ιανός” που πλήττει από χθες το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

“Ζήσαμε αυτήν την δύσκολη πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψει κανείς, καθώς ξεπερνά αυτό που έχουμε ζήσει σε άλλες περιπτώσεις” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε δε ότι είναι ένα φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις δυνάμεις που συνήθως υπάρχουν.

“Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες καταστροφές. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν ιδιαίτερο προβληματισμό” σημείωσε ο υπουργός και έκανε λόγο για ανυπολόγιστες καταστροφές στην Καρδίτσα.