Κοινωνία

“Ιανός”: θρίλερ με εγκλωβισμό οικογένειας στην Καρδίτσα

Η πρώτη προσπάθεια απεγκλωβισμού ενός ζευγαριού και του τρίχρονου παιδιού τους κατέστη αδύνατη...

Μάχη με το χρόνο έδωσαν οι Πυροσβέστες στους Σοφάδες Καρδίτσας για μια οικογένεια που εγκλωβίστηκε σε ποιμνιοστάσιο μετά από πλημμύρα που προκάλεσε το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας "Ιανός".

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο δήμαρχος Σοφάδων, Θάνος Σκάρλος, ανέφερε ότι άνδρες της ΕΜΑΚ με πλωτά μέσα επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν την οικογένεια με ένα παιδί τριών ετών. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους, αλλά η πρώτη προσπάθεια απεγκλωβισμού τους κατέστη αδύνατη λόγω του αυξημένου όγκου νερού στο σημείο.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί η μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τόσο τους γονείς όσο και το μόλις τριών ετών παιδί τους, ύστερα από αρκετές ώρες προσπαθειών.

Στη Θεσσαλία οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 630 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 450 διασώσεις, 120 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων.