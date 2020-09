Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: με 10 προτάσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη σημερινή ομιλία του στο Thessaloniki Helexpo Forum θα καταθέσει δέσμη δέκα συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων, κυρίως μόνιμου χαρακτήρα για την διάσωση της οικονομίας...

Μια νέα κοινωνική συμφωνία αναμένεται να προτάξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στη σημερινή ομιλία του στο Thessaloniki Helexpo Forum, σύμφωνα με πληροφορίες, και στο πλαίσιο αυτό θα καταθέσει δέσμη δέκα συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων, κυρίως μόνιμου χαρακτήρα για την διάσωση της οικονομίας, των εργαζομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την ισχυρή στήριξη του κοινωνικού κράτους.

Η ασφάλεια και η δικαιοσύνη θα είναι τα χαρακτηριστικά της νέας αυτής συμφωνίας η οποία, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται σφοδρότερα από την κρίση, αλλά και από τις επιλογές της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να κάνει σύγκριση ανάμεσα στην κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση της Ν.Δ και αυτής που επικρατεί σήμερα, 14 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, και να πει ότι "τα πρώτα αδιαμφισβήτητα σημάδια της ύφεσης είχαν εμφανισθεί επίσημα πριν την έλευση της πανδημίας στην Ελλάδα".

Αναμένεται να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι "βαδίζει χωρίς σχέδιο και στρατηγική, με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής κοινωνικά, υγειονομικά, οικονομικά και με μεγάλες εθνικές προκλήσεις". Επίσης, να σημειώσει πως οι νέες συνθήκες αλλά και η απάλειψη των δημοσιονομικών περιορισμών από την ΕΕ, θέτουν τις βάσεις για τη νέα κοινωνική συμφωνία όλων εκείνων των κοινωνικών ομάδων (εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, νεολαία) που εν μέσω πανδημίας συγκλίνουν τα συμφέροντά τους (ανάγκη για ισχυρό κοινωνικό κράτος, στήριξη εργασίας και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας).

Στην κατεύθυνση αυτή θα τονίσει ότι "δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αδράνεια και καθυστερήσεις, που ήδη έχουν σημειωθεί με δραματικές συνέπειες, καθώς αυτές οι κοινωνικές ομάδες δέχονται καθημερινά πλήγματα, ενώ συγχρόνως βλέπουν πλέον την κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται την κρίση ως ευκαιρία επιβολής των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, που τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς, επιταχύνοντας το υφεσιακό σπιράλ".

Κεντρική θέση στις προτάσεις του θα έχει "το νέο παραγωγικό μοντέλο, καθώς και ο νέος καθοδηγητικός - πρωταγωνιστικός ρόλος του κράτους στην οικονομία, την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα που οφείλει - επιτέλους - να διαδραματίσει το ρόλο του στον κύκλο της οικονομίας". Όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας θα είναι "ένας ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός υπέρ των πολλών για ζωή με ασφάλεια και κοινωνία με δικαιοσύνη". Και ο κεντρικός στόχος του είναι "μία πιο δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος, η άμβλυνση - και όχι διεύρυνση που φέρνουν οι επιλογές Μητσοτάκη - των ανισοτήτων τη στήριξη των αδύναμων και της μεσαίας τάξης στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνουν η πανδημία αλλά πρωτίστως οι πολιτικές της κυβέρνησης". Ακόμα η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναμένεται να έχει βαθιά ιδεολογικό χαρακτήρα.

Στις 12:00 το μεσημέρι ο κ. Τσίπρας θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Στις 19.00 θα μιλήσει στο Thessaloniki Helexpo Forum, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", σε περιορισμένο, λόγω κορονοϊού ακροατήριο. Αύριο, στις 13.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".