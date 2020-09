Κοινωνία

Εξάρχεια: επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικών

Επεισοδιακή η νύχτα που πέρασε στα Εξάρχεια. Το χρονικό της επίθεσης...

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν, χθες το βράδυ, με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή των Εξαρχείων, κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα αυτά εμφανίστηκαν ξαφνικά από την οδό Διδότου και επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, ενώ αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το επεισόδιο δεν έγιναν προσαγωγές.