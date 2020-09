Υγεία - Περιβάλλον

Νέα μέτρα στην Αττική: Γάμοι με 20 άτομα, τηλεργασία στο 40% και κλιμακωτό ωράριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτα μέτρα στην Αττική από Δευτέερα, μετά την «έκρηξη» των κρουσμάτων στο Λεκανοπέδιο. Τι ισχύει για βαφτίσεις, κηδείες, συναυλίες, προσέλευση στο Δημόσιο, κινηματογράφους, συναθροίσεις.



Σε "πορτοκαλί" συναγερμό βρίσκεται η Αττική, σημείωσε με έμφαση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε την δέσμη μέτρων που προανήγγειλε το πρωί ο πρωθυπουργός, προκειμένου να μπει φρένο στην σοβαρή αυξητική τάση που παρουσιάζουν τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες.

Τα μέτρα αφορούν γενικούς περιορισμούς για τους κατοίκους όλης της Αττικής και πιο ειδικά για τους εργαζομένους και τις ευπαθείς ομάδες.

Ο υφυπουργός έκανε λόγο για σαρωτικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας και απηύθυνε μήνυμα προς εργοδότες κυρίως, και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, για κυρώσεις όπου δεν εφαρμόζονται τα μέτρα.

Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε συγκεκριμένα νούμερα για γίνει απολύτως αντιληπτή η κατάσταση, δήλωσε ότι είναι μακριά η πιθανότητα lockdown αν τηρηθούν τα μέτρα, δήλωσε όμως ότι ανησυχεί, αλλά η κατάσταση δεν είναι ανεξέλεγκτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί για ηλικιωμένους κυρίως, το μέτρο των μηνυμάτων και σημειωμάτων για την έξοδο τους, έκανε έκκληση σε όλους να αποφύγουν τις μετακινήσεις, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει με νόημα και την ενέργεια του κ. Κουμουτσάκου να κοινωνήσει χτες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Θα σας μιλήσω από καρδιάς» είπε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Όλοι χριστιανοί είμαστε, απλά κάποιοι έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό, είναι ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι, πως τα μέλη της κυβέρνησης απαρέγκλιτα - και αυτή είναι η αίσθησή μου - πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα και κυρίως να τηρούμε χωρίς εκπτώσεις τους κανόνες υγιεινής που ζητάμε από τους πολίτες να τηρούν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Σε ό,τι αφορά τα νούμερα, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής:

Από τις 25 Φεβρουαρίου που άρχισε η πανδημία επιβεβαιώθηκαν 14.400 κρούσματα, εκ των οποίων είναι ενεργά 4.084 σε όλη την επικράτεια. Από αυτά τα 2.100, δηλαδή πάνω από τα μισά είναι στην Αττική και τα 966 στον δήμο Αθηναίων.

Από τα ενεργά κρούσματα της Αττικής νοσηλεύονται 263 ενώ 1.837 ανάρρωσαν κατ' οίκον.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία, καθημερινά έχουμε 3 κρούσματα ανά 100.00 κατοίκους στην Αττική, που δείχνει μέτριο προς υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο και η κατάσταση παραμένει σταθερά αυξητική.

«Οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα, προτού ο συναγερμός φτάσει στο κόκκινο» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και συμπλήρωσε λέγοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε 7 δήμους, αλλά τις τελευταίες μέρες είναι πολύ έντονο στο δήμο Αθηναίων. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον δήμαρχο, προχώρησε σε σχεδιασμό πρόσθετων μέτρων που περιλαμβάνουν:

Στενευμένα τεστ στις ευάλωτες ομάδες

Ειδική επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες πολιτών

Πρόσθετα υγειονομικά μέτρα και

Σαρωτικούς ελέγχους για την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων.

Επίσης προβλέπεται η μεταφορά ορισμένου αριθμού θετικών κρουσμάτων σε ξενοδοχεία καραντίνας όπου θα είναι υπό την εποπτεία υγειονομικού προσωπικού και θα λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

Μεταξύ αυτών θα είναι και ασυμπτωματικοί μετανάστες.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα μέτρα:

Από τη Δευτέρα 21-9-2020 έως τις 4-10-2020:

Θεσπίζεται ανώτατο όριο 9 ατόμων για συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναστέλλονται οι συναυλίες σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

Αναστέλλονται προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ατόμων σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες.

Για την προστασία πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και άνω των 65 ετών, συστήνεται σε αυτούς:

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις επόμενες 14 μέρες στις απολύτως αναγκαίες λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Να αποφεύγουν επαφές με άλλα άτομα πλην του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και να αποφεύγουν μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον για την Αττική:

Αποφασίζεται η διαμονή σε ξενοδοχεία καραντίνας, συμπτωματικών θετικών κρουσμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες

Για τους χώρους εργασίας και τους εργαζόμενους γενικώς:

Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που εκτελούν εργασία γραφείου ή που μπορεί να γίνει από απόσταση.

Μετακίνηση προς και από την εργασία σε τρία κύματα για το Δημόσιο: Στις 7 , στις 8 και στις 9 το πρωί.

Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε 4 κύματα, εντός 2ώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.

Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζόμενους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας δηλαδή υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Εκτεταμένοι έλεγχοι - τεστ από συνεργεία του ΕΟΔΥ σε χώρους εργασίας και συναθροίσεις στις επιβαρυμένες περιοχές της Αττικής και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που κρίνεται απαραίτητο, «για την απρόσκοπτη συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, όπως σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως νοσοκομεία.

Ο κ Χαρδαλιάς σημείωσε ότι από τα στοιχεία των τελευταίων ημερών προκύπτει ότι θετικά κρούσματα διασπείρονται ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

«Ζητάμε από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να τηρούν αυστηρά τα πρωτόκολλα» υπογράμμισε ο υφυπουργός και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες θετικών κρουσμάτων είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (29,07%), συνταξιούχοι (13,43%) και άνεργοι (13,27%).

«Η ευθύνη της τήρησης των μέτρων βαρύνει πρωτίστως τους εργοδότες», είπε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο, ότι το κλείσιμο μιας επιχείρησης είναι σε βάρος όλων».

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι έχει αποδειχτεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει και έδωσε έμφαση σε δύο σημεία: Στην αποφυγή κατά το δυνατόν των κοινωνικών επαφών και συγχρωτισμού, και την υποχρεωτική χρήση μάσκας, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μαγιορκίνης: Αυξητική η τάση εξάπλωσης της Covid-19 με επίκεντρο την Αττική

Ανησυχητική αυξητική τάση συνεχίζει να καταγράφει η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος κατά τη σημερινή ενημέρωση παρατήρησε ότι υπάρχει μία τάση υπέρβασης των 300 κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας, παρότι υπάρχει διασπορά και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως είπε και προσέθεσε ότι διπλασιάστηκαν οι διασωληνωμένοι με κορονοϊό στις ΜΕΘ τις τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο κ. Μαγιορκίνης απέδωσε την έκρηξη των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, στην επάνοδο των αδειούχων του καλοκαιριού στα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αττική.

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχουν εισηγήσεις κάποιων επιδημιολόγων της Επιτροπής για ολιγοήμερο lock down, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι το ενδεχόμενο αυτό «δεν έχει έρθει ως μέτρο προς συζήτηση», ωστόσο παρατήρησε ότι «πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσματικό μετρό». Τόνισε όμως ότι «είναι η τελευταία λύση» και συγκεκριμένα ανέφερε «έχουμε πολλά μέτρα πριν να πάμε εκεί και είμαστε μακριά από το σημείο αυτό».

Επίσης επισήμανε ότι θα δούμε -σε επίπεδο αριθμού κρουσμάτων- την αποτελεσματικότητα των αυστηρότερων μέτρων που λαμβάνονται στην Αττική σε 10 με 15 μέρες, ενώ για το αν απέδωσαν όσον αφορά τους διασωληνωμένους, θα το δούμε σε 20 με 30 ημέρες.

Αναμένουμε, όπως πρόσθεσε, να δούμε κρούσματα στα σχολεία και βλέπουμε κρούσματα στα σχολεία, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν κάτι που περιμέναμε. «Υπάρχουν κρούσματα στα σχολεία και το έχουμε δει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα κρούσματα στα σχολεία εντοπίζονται νωρίς και το βλέπετε αυτό να συμβαίνει και στη χώρα μας».

Αναφερόμενος στο δείκτη μετάδοσης R ο κ. Μαγιορκίνης, εξήγησε ότι «αυτός είναι πιο έγκυρος όταν αφορά μετρήσεις που έγιναν πριν από 10 ημέρες. Τότε ο δείκτης βρισκόταν γύρω από το ένα. Όσον αφορά στην Αττική η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι ο δείκτης είναι πάνω από το ένα, αλλά είναι κάτι που θα γνωρίζουμε με σιγουριά σε περίπου 10 ημέρες». Αναφερόμενος στο κέντρο της Αθήνας είπε ότι είναι λογικό η καρδιά των αστικών κέντρων να λειτουργεί ως εκκολαπτήριο του ιού και «το έχουμε δει να συμβαίνει σε όλο τον κόσμο» κατέληξε.

Ο καθηγητής στην αρχική του τοποθέτηση, έκανε συστάσεις σε όσους είναι άνω των 65 ετών, ζητώντας τους να αποφεύγουν κατά το δυνατόν τις μετακινήσεις και τον συγχρωτισμό.

Αναφερόμενος στα κέντρα υποδοχής προσφύγων στη Λέσβο, είπε ότι έγιναν μαζικά τεστ κορονοϊού και διαμορφώθηκαν χώροι υγειονομικής περίθαλψης στο προσωρινό ΚΥΤ. Στο νέο ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ, όπως είπε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερα από 4.500 τεστ κι έχουν εντοπιστεί 187 θετικά άτομα στον κορονοϊό.