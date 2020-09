Κόσμος

Κορονοϊός: Ένα βήμα πριν το lockdown η Ευρώπη

Δραστικά μέτρα στην Ευρώπη μετά την "έκρηξη" των κρουσμάτων. Πού απαγορεύονται οι συναθροίσεις, ποιοι μπήκαν πάλι σε lockdown

Αντιμέτωπη με έναν ανησυχητικό ρυθμό εξάπλωσης της επιδημίας βρίσκεται η Ευρώπη, την ώρα που ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ανά τον κόσμο, και οι αρχές πόλεων και χωρών σχεδιάζουν την ενίσχυση των μέτρων προστασίας, ενώ σχέδια για lockdown βρίσκονται στο τραπέζι των κέντρων διαχείρισης της κρίσης σε ευρωπαϊκές και μη χώρες. Ηδη, δρακόντεια υγειονομικά μέτρα τέθηκαν από χθες σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

«Τα νούμερα του Σεπτεμβρίου πρέπει να χρησιμεύσουν ως κώδωνας συναγερμού για όλους στην Ευρώπη», όπου ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι πλέον μεγαλύτερος από τα στοιχεία του Μαρτίου και του Απριλίου, προειδοποίησε από την Κοπεγχάγη ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε.

Η ευρωπαϊκή ζώνη του ΠΟΥ περιλαμβάνει 53 χώρες, ανάμεσά τους και η Ρωσία, μετρά περί τα 5 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα και περισσότερους των 227.000 θανάτους , σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού.

Ισπανία: Μερικό lockdown στις κόκκινες ζώνες της περιφέρειας της Μαδρίτης

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης διέταξε την επιβολή lockdown από την Δευτέρα σε ορισμένες από τις φτωχότερες συνοικίες της πόλης και των περιχώρων της, όπου διαμένουν περίπου 850.000 άνθρωποι (το 13% του πληθυσμού της μητροπολιτικής περιοχής), μετά την αναζωπύρωση των κρουσμάτων νέου κορονοϊού εκεί.

Η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο είπε σήμερα ότι οι κάτοικοι έξι βαριά πληγεισών συνοικιών δεν θα μπορούν να εξέλθουν της περιοχής τους, παρά μόνο για λόγους πρώτης ανάγκης, όπως να πάνε στη δουλειά τους, στον γιατρό ή τα παιδιά τους στο σχολείο. Αντιθέτως, θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στη συνοικία.

Με τον ίδιο τρόπο, η είσοδος στις περιοχές αυτές, εκτός για λόγους έκτακτης ανάγκης, θα απαγορευτεί.

Τα πάρκα θα παραμείνουν κλειστά, στις συναθροίσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 άνθρωποι, ενώ τα καταστήματα, τα μπαρ και τα εστιατόρια θα πρέπει να περιορίσουν την δυναμικότητά τους στο 50% και να κλείνουν έως τις 10 το βράδυ στις πληγείσες περιοχές.

Στόχος των νέων μέτρων είναι «ο περιορισμός της κινητικότητας και της δραστηριότητας τις ζώνες όπου διαπιστώνεται έντονη μετάδοση του ιού», σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές της Μαδρίτης.

Στην Ισπανία, μία από τις πλέον πληγείσες από τη πανδημία χώρες, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 600.000 και οι θάνατοι τους 30.000.

Αυστρία: εκθετική αύξηση κρουσμάτων και ενίσχυση μέτρων

Στην Αυστρία, οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις στους εσωτερικούς χώρους θα περιορισθούν στα 10 άτομα.

«Εχουμε μία εκθετική αύξηση των νέων κρουσμάτων στην Αυστρία», δήλωσε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς παραδεχόμενος ότι η χώρα του ζει το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Αυστηρότερα μέτρα ως προς την χρήση μάσκας και τις δημόσιες συναθροίσεις εφαρμόζονται εδώ και μία εβδομάδα στην χώρα. Η χρήση μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική, εκτός των σούπερ μάρκετ και των μέσων συγκοινωνίας, σε όλα τα καταστήματα και τα δημόσια κτίρια.

Ο αυστριακός καγκελάριος προειδοποίησε ότι, εάν ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίσει να αυξάνεται, δεν αποκλείεται η επιβολή νέων μέτρων, εκφράζοντας, ωστόσο, την ελπίδα ότι τελικά θα αποφευχθεί ένα δεύτερο lockdown.

Γαλλία: κούρσα ενάντια στον χρόνο

Στην Γαλλία όπου έχουν ενισχυθεί τα περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση φοιτητικών πάρτι, σχολικών εκδρομών και επισκέψεων, των συγκεντρώσεων άνω των δέκα ατόμων, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται νέοι περιορισμοί, που θα περιλαμβάνουν «πιθανό κλείσιμο των μπαρ» ή την «απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων».

Ηδη, οι αρχές της Νίκαιας ανακοίνωσαν χθες ότι θα απαγορευθούν οι συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων σε δημόσιους χώρους και θα αυστηροποιηθούν οι κανονισμοί ως προς την κατανάλωση αλκοόλ σε εξωτερικούς χώρους ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα του κορονοϊού που αυξάνονται στην περιοχή.

«Το διακύβευμα είναι να εφαρμοσθούν μέτρα για να αποφευχθεί η συρροή στα νοσοκομεία, είναι μία κούρσα ενάντια στον χρόνο. Πρέπει να αποφασισθούν την κατάλληλη στιγμή, όχι πολύ νωρίς διότι είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, ούτε πολύ αργά», σχολίασε ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Αύριο στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, το πλήθος θα υποδεχθεί την άφιξη του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας θα περιορισθεί στα 5.000 άτομα.

Ηνωμένο Βασίλειο: «σκληρά μέτρα για να σωθούν τα Χριστούγεννα»

Η αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα οδήγησε στην επαναφορά μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας. Ετσι, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις άνω των έξι ατόμων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους στην Αγγλία.

Περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο και σε άλλες περιοχές, ενώ υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας την νύκτα, καθώς η κυβέρνηση αγωνίζεται να αποφύγει την επιβολή ενός καθολικού lockdown.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown σε ολόκληρη την Αγγλία, ως «τελευταία αμυντική γραμμή», αλλά προσπαθεί να αποφύγει το μέτρο εφαρμόζοντας τοπικά περιοριστικά μέτρα.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ερωτήθηκε σήμερα για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο επιβολής γενικού lockdown διάρκειας δύο εβδομάδων κατά την διάρκεια των σχολικών διακοπών που αρχίζουν στα μέσα του Οκτωβρίου και απάντησε στο BBC ότι η κυβέρνηση «θέλει να αποφύγει ένα εθνικό lockdown, αλλά είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε, αν παραστεί ανάγκη».

«Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε ζωές», δήλωσε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι πιθανόν να προσφύγει στην λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων, όπως έχει ήδη κάνει σε ορισμένες περιοχές της βορειοανατολικής Αγγλίας.

Τα μέτρα ετέθησαν σε εφαρμογή σήμερα και αφορούν εκατομμύρια πολίτες. Απαγορεύουν τις συναντήσεις μεταξύ ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά και εισάγουν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00 έως τις 05.00 σε τόπους ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, 10 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ζώνες εφαρμογής των τοπικού χαρακτήρα μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ο αριθμός των νοσηλευομένων της Covid-19 διπλασιάζεται κάθε 8 ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον δέχεται οξεία κριτική για την διαχείριση του ζητήματος των διαγνωστικών τεστ, η ζήτηση των οποίων ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

Νέο «θύμα» της πανδημίας είναι η παραδοσιακή δημόσια εκδήλωση της αλλαγής του έτους στο Λονδίνο με το θέαμα των πυροτεχνημάτων την ματαίωση της οποίας ανακοίνωσε ήδη ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Πρέπει να είμαστε σκληροί τώρα» για να ανακόψουμε το δεύτερο κύμα και να σώσουμε τα (πολύ προσφιλή στους Βρετανούς) Χριστούγεννα, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καλώντας τον πληθυσμό να σεβασθεί την απαγόρευση «των 6».

Τσεχία: εκθετική αύξηση κρουσμάτων και νέα περιοριστικά μέτρα

Στην Τσεχία, όπου ο ρυθμός εξάπλωσης της επιδημίας είναι από τους ταχύτερους στην Ευρώπη μαζί με την Ισπανία, την Γαλλία, την Μάλτα, την Κροατία και την Ρουμανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η κυβέρνηση αντέδρασε με την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων, μείωση του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ από χθες, απαγόρευση των δημόσιων εκδηλώσεων ορθίων σε εσωτερικούς χώρους και επέκταση της χρήσης της μάσκας στα σχολεία.

Δανία, Ισλανδία, Ολλανδία: σε ισχύ νέα περιοριστικά μέτρα

Η Δανία μειώνει το όριο των συμμετεχόντων σε δημόσιες εκδηλώσεις στους 50 (από 100) και ορίζει ότι τα μπαρ και τα εστιατόρια θα κλείνουν στις 22.00 για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων της επιδημίας COVID-19, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί στην Δανία τις τελευταίες εβδομάδες μετά την χαλάρωση των μέτρων του lockdown που είχε επιβληθεί ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Μάιο.

Χθες, 454 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην Δανία, κοντά στον αριθμό ρεκόρ των 473 που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού βρίσκεται στο 1,5 σε ολόκληρη την χώρα.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας επέβαλε το κλείσιμο των χώρων ψυχαγωγίας και των παμπ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ για τέσσερις ημέρες, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση της διάδοσης της επιδημίας Covid-19.

Η Ολλανδία κατέγραψε χθες 1.972 νέα κρούσματα, αριθμό ρεκόρ για τέταρτη συνεχή ημέρα.

Η κυβέρνηση του Μάρκ Ρούτε ανακοινώνει νέα περιοριστικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση των μεγάλων δημοσίων συναθροίσεων και το κλείσιμο των εστιατορίων και των μπαρ νωρίς το βράδυ.

Ισραήλ: σε ισχύ το δεύτερο εθνικό lockdown

Το Ισραήλ εισήλθε χθες σε δεύτερο εθνικό lockdown με την έναρξη της περιόδου των μεγάλων εβραϊκών γιορτών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκαστούν να παραμείνουν στα σπίτια τους Το αρχικό lockdown στη χώρα επιβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου και χαλάρωσε τον Μάιο, όταν τα νέα κρούσματα είχαν περιορισθεί σε μονοψήφιούς αριθμούς.

Ωστόσο ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τώρα ότι προχώρησαν σε άρση των περιορισμών πολύ νωρίς ελπίζοντας ότι θα αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική ζημιά ανοίγοντας και πάλι τον ιδιωτικό τομέα. Είχαν επίσης επιτρέψει τις μαζικές συναθροίσεις, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των νέων κρουσμάτων σε υψηλά ημερήσια επίπεδα άνω των 5.000.

Το νέο lockdown θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και συμπίπτει με την έναρξη του εβραϊκού Νέου Έτους (Ρος Ασανά) που παραδοσιακά είναι μια περίοδος για οικογενειακές συγκεντρώσεις και ομαδικές προσευχές.

Βάσει των νέων κανόνων, οι Ισραηλινοί πρέπει να παραμένουν σε απόσταση έως 500 μέτρων από τα σπίτια τους, με εξαίρεση δραστηριότητες όπως η μετακίνηση προς την εργασία, η αγορά των απαραίτητων προμηθειών και ο περίπατος σε εξωτερικούς χώρους για άσκηση. Οι χώροι εργασίας θα λειτουργούν με περιορισμούς.

Η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι περιορισμοί στον αριθμό των πιστών είναι μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή στις συναγωγές, οι οποίες συνήθως είναι γεμάτες λόγω του Ρος Ασανά και του Γιομ Κιπούρ, της εβραϊκής Ημέρας της Εξιλέωσης.

Από τότε που ο κορονοϊός εμφανίστηκε στο Ισραήλ, μια χώρα 9 εκατ. κατοίκων, 1.169 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η μη σωστή συμμόρφωση με την υποχρεωτική χρήση μάσκας καθώς και η ανεπαρκής κοινωνική αποστασιοποίηση στις αραβικές και τις υπερορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες και τα σχολεία τροφοδότησαν ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων.

Πολλοί Ισραηλινοί έχουν κατηγορήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, του οποίου οι υπουργοί έχουν ανοικτά διαπληκτιστεί για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας, ότι αντέδρασε με καθυστέρηση στην νέα αύξηση και χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που γίνονται έξω από την επίσημη κατοικία του στην Ιερουσαλήμ.

Αυστραλία: τοπική απομόνωση

Στην Αυστραλία, το εθνικό lockdown έχει μετατραπεί σε τοπική απομόνωση. Από τον Ιούλιο ισχύει στην Μελβούρνη η απαγόρευσης μετακίνησης σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων από το σπίτι.

Νέα Ζηλανδία: 21 Σεπτεμβρίου αίρεται το δεύτερο lockdown

Αφού πέρασε πολλές εβδομάδες χωρίς την εμφάνιση κρούσματος, η Νέα Ζηλανδία επέβαλε νέο lockdown μετά την εμφάνιση κρουσμάτων. Τα μέτρα θα αρθούν στις 21 Σεπτεμβρίου, αλλά θα παραμείνουν στο Οκλαντ εν αναμονή νέας αξιολόγησης της κατάστασης.

Καναδάς: μπροστά στο φάσμα του lockdown;

«Αυτό που παρατηρούμε στους αριθμούς των τελευταίων ημερών θα πρέπει να ανησυχήσει του πάντες», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. «Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να ξαναζήσουμε είναι το lockdown της άνοιξης», είπε απευθύνοντας έκκληση για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Πιο απειλητικός εμφανίσθηκε ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ: «Θέλω να είμαι σαφής: όλα τα ενδεχόμενα είναι επάνω στο τραπέζι».

Ο ΠΟΥ δεν αναθεωρεί την διάρκεια της καραντίνας

Ο ΠΟΥ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει την διάρκεια των 14 ημερών καραντίνας που ισχύει για τα άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με τον ιό.

Παρά ταύτα, στην Γαλλία η διάρκεια της απομόνωσης κατέβηκε στις 7 ημέρες σε περίπτωση επαφής και διαρκεί πλέον 10 ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία. Πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, σχεδιάζουν την μείωση της διάρκειας της καραντίνας, όπως η Πορτογαλία και η Κροατία.