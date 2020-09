Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: 10.000 πρόσφυγες σήμερα στη νέα δομή Λέσβου

Τουλάχιστον 10.000 αιτούντες άσυλο θα βρεθούν σήμερα στη νέα προσωρινή δομή φιλοξενίας στη Λέσβο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι προχωρά ομαλά η ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων σε αυτή την προσωρινή δομή, ενώ έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες, όπως ο καθαρισμός του δρόμου.

Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι όσοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, έχουν μεταφερθεί σε ξεχωριστή δομή καραντίνας, ενώ όσοι εισέρχονται στη νέα δομή έχουν ήδη ελεγχθεί.

Τέλος, ο κ. Μηταράκης πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα αντιπλημμυρικά στο Μαυροβούνι εν όψει του χειμώνα.