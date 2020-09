Κοινωνία

“Ιανός”: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

Η εικόνα για τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:

Στην Κεφαλονιά, μετά την επανηλεκτροδότηση του Αργοστολίου από χθες, τα συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες επανηλεκτροδότησης των υπόλοιπων περιοχών με αρκετές δυσκολίες που σχετίζονται με την αδυναμία πρόσβασής τους στα σημεία των ζημιών, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να προηγηθούν και να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες διάνοιξης των οδικών αρτηριών οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Στην Ιθάκη, η ενισχυμένη με ανθρώπινο δυναμικό και απαραίτητο εξοπλισμό ομάδα τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, βρίσκεται από χθες σε ετοιμότητα για τη μετάβασή της στο νησί προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών, γεγονός που θα καταστεί δυνατό εντός των επόμενων ωρών, όταν και αναμένεται η άρση του απαγορευτικού απόπλου από το λιμάνι της Κυλλήνης.

Αυτή την ώρα, εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών στο Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δίνουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και στην πόλη της Καρδίτσας, όπου και εδώ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση στα σημεία των ζημιών λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.