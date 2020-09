Αθλητικά

“Πάρτι” έκαναν οι κλέφτες στο σπίτι του Καφού ενώ έπαιζε με τον Αστέρα

Μια δυσάρεστη «έκπληξη» περίμενε τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού μόλις επέστρεψε σπίτι του..

Θύμα κλοπής έπεσε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Καφού όσο εκείνος βρισκόταν στο «Γ.Καραϊσκάκης» για το ματς της ομάδας του κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Συγκεκριμένα ο κεντρικός χαφ των Πειραιωτών κατά την επιστροφή του από το γήπεδο αντίκρισε σπασμένα τζάμια κάτι που αμέσως τον έβαλε σε υποψίες.

Από τα υπάρχοντα του οι δράστες αφαίρεσαν παπούτσια, χρυσαφικά και ρολόγια μεγάλης αξίας.

Μέχρι αυτή την ώρα τα ίχνη των δραστών παραμένουν άγνωστα.