“Ιανός”: νεκροί, εγκλωβισμένοι και ανυπολόγιστες καταστροφές

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Χιλιάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για βοήθεια. Εφιαλτική η νύχτα στη Λαμία.

Δύο νεκρούς μετρά ήδη η χώρα μας από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Ιανός".

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Φάρσαλα, είναι το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από συνεργεία της Πυροσβεστικής από το σπίτι της, στον οικισμό Βασιλί Φαρσάλων, όπου διασώθηκαν και πολλά άλλα άτομα από σπίτια και την εκκλησία όπου είχαν καταφύγει αρκετοί για να σωθούν.

Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος που αναζητούσαν από χθες οι Αρχές στην Καρδίτσα, η οποία επλήγη από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, από την περιοχή Μαγουλίτσας Καρδίτσας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Την ίδια ώρα, αγνοείται μια 40χρονη γυναίκα στο Μουζάκι η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Πάμισου ποταμού, όταν επιχείρησε να περάσει τον πλημμυρισμένο δρόμο με το αυτοκίνητο της. Το όχημά της εντοπίστηκε, αλλά είναι δύσκολο να το προσεγγίσουν οι διασώστες. Η επιχείρηση συνεχίζεται...

Εξάλλου, εγκλωβισμένο βρίσκεται ζευγάρι ηλικιωμένων στο σπίτι του στο χωριό Καστανιά του δήμου Καρδίτσας καθώς εξαιτίας της κακοκαιρίας, έπεσε η στέγη την ώρα που κοιμόντουσαν. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Καρδίτσας προσπαθεί να φτάσει στο σημείο για να απεγκλωβίσει τους δύο ηλικιωμένους.

Η πόλη της Καρδίτσας, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Νούσιος, δέχθηκε τεράστιες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα δρόμοι και σπίτια να πλημμυρίσουν με το ύψος του νερού να φτάνει και το ένα μέτρο. Επίσης, στον οικισμό "Μαύρικα" όπως και σε άλλα χωριά του δήμου Καρδίτσας, όλη τη νύχτα βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες διάσωσης πολιτών. Υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ απειλούνται και άλλες περιοχές του δήμου από την μετακίνηση τεράστιων ποσοτήτων νερού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, Γιώργο Λαδόπουλο, περίπου 30 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στον Σταυρό Φαρσάλων, ενώ με τη συνδρομή ανδρών της EMAK ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου άντρα στην ίδια περιοχή, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του μέσα σε μεγάλες ποσότητες νερού.

Μάχη με το χρόνο έδωσαν οι Πυροσβέστες στους Σοφάδες Καρδίτσας για μια οικογένεια που εγκλωβίστηκε σε ποιμνιοστάσιο μετά από πλημμύρα που προκάλεσε το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας "Ιανός". Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο δήμαρχος Σοφάδων, Θάνος Σκάρλος, ανέφερε ότι άνδρες της ΕΜΑΚ με πλωτά μέσα επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν την οικογένεια με ένα παιδί τριών ετών.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους, αλλά η πρώτη προσπάθεια απεγκλωβισμού τους κατέστη αδύνατη λόγω του αυξημένου όγκου νερού στο σημείο. Ωστόσο, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί η μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τόσο τους γονείς όσο και το μόλις τριών ετών παιδί τους, ύστερα από αρκετές ώρες προσπαθειών.

Στον δήμο Μουζακίου, μεγάλο τμήμα του περιφερειακού δρόμου κατά μήκος του ποταμού Πάμισου έχει καταρρεύσει, γκρεμίζοντας και ένα κομμάτι του Κέντρου Υγείας Μουζακίου.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Νούσιο συνεχίζει να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς ο φόβος αυξάνεται με τις υπερχειλίσεις ποταμών και χειμάρρων.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί σε ορμητικό χείμαρρο στον Αλμυρό Βόλου. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε και απομακρύνθηκαν σώοι. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό διάσωσης ορμητικών νερών, 1 ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και 1 διασωστική λέμβος.

Στη θέση βρύση Αλλαμανή στον οδικό άξονα που οδηγεί στην ανατολική Αργιθέα από το Μουζάκι εγκλωβίστηκαν χθες επτά άτομα. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν την βοήθεια από την πολιτική προστασία.

Μητσοτάκης: πρώτο μέλημα των προσπαθειών η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξαιτίας του Μεσογειακού κυκλώνα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Με εντολή του Πρωθυπουργού μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πρώτο μέλημα των προσπαθειών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής». Επίσης, θα ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα οικονομικής στήριξης των πληγέντων.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τους συμπολίτες μας που χάθηκαν από το χτύπημα του Ιανού και να καλέσω τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση όσο διαρκεί το φαινόμενο. Αυτό που προέχει τώρα είναι η προστασία της ζωής. Όλες οι πληγείσες περιοχές θα έχουν άμεση στήριξη».

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, από πλευράς του, επικοινώνησε με τους Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και ενημερώθηκε για τις καταστροφές που προκάλεσε στην περιοχή μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». Υπενθυμίζεται ότι κ. Θεοδωρικάκος παραμένει κλινήρης στην οικία του λόγω της πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του.

Εφιαλτική νύχτα στη Λαμία

Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στα χωριά της Λαμίας και μαζί τους πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και χειριστές μηχανημάτων που επιχειρούσαν σε πολλές περιοχές ακολουθώντας την πορεία που είχαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι αυτή την ώρα διάφοροι χείμαρροι στα καμποχώρια της Λαμίας συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο αλλά και μέσα στα χωριά. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα έχουν χτυπήσει μια περιοχή η οποία έχει ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την Λαμία και έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Η πόλη της Λαμίας δεν αντιμετώπισε ακραίες καταστάσεις παρά το γεγονός ότι απειλήθηκε με έντονη βροχόπτωση μέσα στη νύχτα.

Η προσοχή είναι στραμμένη στον Σπερχειό ποταμό και τα όρια της αντοχής του ιδιαιτέρα στην περιοχή που είναι το χωριό Κόμμα 8 χιλιόμετρα νότια της Λαμίας. Συνεργεία της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Λαμίας βρίσκονται στο ποτάμι το οποίο δείχνει μέχρι στιγμής να αντέχει την ένταση της βροχόπτωσης. Αντίθετα μικρά γεφύρια και δρόμοι στην περιοχή της Μακρακώμης δεν άντεξαν. Έχουν παρασυρθεί από τα νερά δημιουργώντας εμπόδια στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων.

Χιλιάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί χιλιάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας και απεγκλωβισμούς ατόμων που κινδύνευσαν στις πλημμυρισμένες περιοχές και έχει κάνει εκατοντάδες διασώσεις. Ειδικά στην Θεσσαλία (Μαγνησία, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Ρούσο και Σοφάδες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 630 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 450 διασώσεις, 120 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων.

Συνολικά λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις νυχτερινές ώρες της 17 Σεπτεμβρίου 2020, μέχρι σήμερα στις 06.00 το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 2450 κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, κυρίως: στο νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία και αρκετές από αυτές είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 619 απεγκλωβισμοί - διασώσεις μέχρι τώρα.

Πιο συγκεκριμένα, στην Στερεά Ελλάδα (Λαμία, Λουτρά Υπάτης, Λειανοκλάδι, Μακρακώμη και Μεξιάτες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 230 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 76 διασώσεις, 91 αντλήσεις και 2 κοπές δέντρων.

Σε ό,τι αφορά τις άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον «Ιανό» σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική από την ώρα που ξεκίνησε ο κυκλώνας μέχρι σήμερα το πρωί, η εικόνα είναι η εξής:

Στο νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Λευκάδα) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 750 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 93 διασώσεις, 308 αντλήσεις, 198 κοπές δέντρων, και 35 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 63 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 24 αντλήσεις και 39 κοπές δέντρων.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών φαινομένων. Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, τους καλεί να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Εν τω μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη η προγραμματισμένη τεχνική σύσκεψη του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά με τους συναρμόδιους φορείς στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Πού αίρονται οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κανονικά διεξάγεται από τις 9:00 σήμερα το πρωί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο οδικό δίκτυο των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς με απόφαση της Αστυνομίας, αίρονται οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ληφθεί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα.

Επίσης, με άλλη απόφαση της Αστυνομίας, αίρεται η προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου, άνω του 1,5 τόνου ωφέλιμου φορτίου, λεωφορείων, λοιπών οχημάτων μεγάλου όγκου, καθώς και οχημάτων που έλκουν τροχήλατα, στην εθνική οδό Πύργου-Μεθώνης, από την τοπική κοινότητα Ελαίας μέχρι και τη Μεθώνη, στα όρια του νομού Μεσσηνίας.