Κοινωνία

Χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη - Πώς εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Αδύνατη η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκης λόγω ζημιών που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός" . Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Με λεωφορεία θα γίνεται μέχρι νεοτέρας η σύνδεση μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας εξαιτίας των σοβαρών ζημιών που έχει υποστεί η σιδηροδρομική υποδομή, εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που δημιούργησε ο κυκλώνας "Ιανός".

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Κεντρική Στερεά και Θεσσαλία, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου οι επιβάτες των τραίνων θα μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία για το κομμάτι μεταξύ Λιανοκλαδίου - Λάρισας παρακάμπτοντας τα απροσπέλαστα σημεία της σιδηροδρομικής υποδομής προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η εταιρεία ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την πορεία ομαλοποίησης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ, όπως αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επιχειρεί με συνεργεία στα προβληματικά σημεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και παραμένει εν ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σημειώνεται πως η σιδηροδρομική γραμμή πριν τη σήραγγα Οθρυος έχει υποστεί από νωρίς χθες Παρασκευή το απόγευμα σοβαρές ζημιές και είναι απροσπέλαστη.