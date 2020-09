Κοινωνία

“Ιανός”: πού θα “χτυπήσει” σήμερα ο μεσογειακός κυκλώνας

Δείτε live την πορεία του. Ποιες περιοχές αναμένεται να μπουν στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Τι προβλέπεται για την Αττική.

Ο Μεσογειακός Κυκλώνας "Ιανός" μετά από σχεδόν 24 ώρες παραμονής στις δυτικές ακτές της χώρας, άρχισε να κινείται νότια και το πρωί το κέντρο του εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, παράγοντες της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων, φαίνεται πως η κακοκαιρία θα πλήξει μέχρι το μεσημέρι την Αττική αλλά δεν φαίνεται ότι θα είναι πολύ έντονη.

Εντονότερα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού σε Κορινθία και Αργολίδα και αργότερα στις Κυκλάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, σε σύσκεψη του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά με τους παράγοντες της Πολιτικής Προστασίας και των άλλων συναρμόδιων φορέων για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, συζητήθηκε η ετοιμότητα και ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού, που θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των επιπτώσεων του, αλλά και το συνεχιζόμενο πρόβλημα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων.

Στις περιοχές αυτές έχουν κοπάσει λίγο τα καιρικά φαινόμενα, συνεχίζεται όμως η αύξηση των υδάτων, στις πεδινές περιοχές, πιθανόν λόγω της υπερχείλισης των ποταμών και των χειμάρρων, γι' αυτό όλος ο μηχανισμός είναι σε απόλυτη επιφυλακή για την προστασία πολιτών και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα: