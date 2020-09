Οικονομία

“Ιανός” - Μητσοτάκης: άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης των πληγέντων

Με εντολή του Πρωθυπουργού μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές οι Θεόδωρος Λιβάνιος, Κώστας Σκρέκας και Γιώργος Καραγιάννης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Με εντολή του Πρωθυπουργού μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πρώτο μέλημα των προσπαθειών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής». Επίσης, θα ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα οικονομικής στήριξης των πληγέντων.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο twitter, έγραψε: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τους συμπολίτες μας που χάθηκαν από το χτύπημα του Ιανού και να καλέσω τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση όσο διαρκεί το φαινόμενο. Αυτό που προέχει τώρα είναι η προστασία της ζωής. Όλες οι πληγείσες περιοχές θα έχουν άμεση στήριξη».