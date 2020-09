Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το βίντεο του ΙΣΑ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών

Το μήνυμα του Γιώργου Πατούλη.

Ο Προέδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, απευθύνει έκκληση μέσω βίντεο προς τους πολίτες της Αττικής να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό και τονίζει την ανάγκη να «βγούμε όλοι νικητές».

Στο βίντεο συμμετέχει η Διεθνής Παίκτρια της Εθνικής Ομάδας Γυναικών Υδατοσφαίρισης – Πόλο Χριστίνα Τσουκαλά και η αθλήτρια στο άλμα σε μήκος Σταυρούλα Σταθάκου.

Ο Γιώργος Πατούλης αφού επισημαίνει την ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη και την ανάγκη να εφαρμοστούν οι περιορισμοί για τη μείωση της διασποράς του ιού τονίζει: «Ενημερωνόμαστε μόνο από τους επίσημους φορείς και κλείνουμε τα αυτιά μας σε μη έγκυρες φωνές και ψευδείς ειδήσεις».