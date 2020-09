Οικονομία

Βρούτσης για τηλεργασία: τι θα ισχύσει για συμβάσεις εργασίας και μισθούς

Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε επίσης τη σημασία του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Τη διαβεβαίωση ότι δεν μεταβάλλονται ούτε η σύμβαση εργασίας ούτε ο μισθός για όσους εργαστούν με τηλεργασία έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ.

Όπως διευκρίνισε, το μέτρο θα λειτουργήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου και θα αφορά το 40% των εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο Δημόσιο. Ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι στη μεγάλη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, που θα γίνει τον Οκτώβριο, υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για την εξ αποστάσεως εργασία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα υγιές και σαφές περιβάλλον για την εξ αποστάσεως εργασία.

Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε επίσης τη σημασία του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Όπως είπε, το εν λόγω πρόγραμμα ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου και θα καλύπτονται πλήρως από το κράτος οι ασφαλιστικές εισφορές και εργοδότη και εργαζομένου. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια έξι μήνες. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που έχουν σήμερα επιπρόσθετα με όσους προσλάβουν, ενώ οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες και, αν χρωστούν, πρέπει να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα πληρωθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων και συμπλήρωσε ότι, σε λίγες ημέρες, δεν θα υπάρχει καμία εκκρεμής σύνταξη για τις περιπτώσεις χηρείας και αγροτών. «Για όλες τις άλλες περιπτώσεις θα γίνουν ανακοινώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα» αποσαφήνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι έρχεται η ψηφιακή σύνταξη και για τις αναπηρικές συντάξεις.