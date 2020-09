Κόσμος

ΗΠΑ: πυροβολισμοί με νεκρούς σε πάρτι

Χάος και πανικός στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης από ανταλλαγή πυροβολισμών σε πάρτι νέων...

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν από ανταλλαγή πυροβολισμών στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν σε ένα πάρτι που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο πίσω μέρος ενός κήπου, λίγο πριν τις 24:30, με περίπου 100 ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν προς και από “μια πολύ χαοτική σκηνή,” σύμφωνα με τον υπηρεσιακό αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Μαρκ Σίμονς.

“Έχουμε 16 επιβεβαιωμένα περιστατικά τραυματισμών. Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι οι δύο από τους 16 τραυματίες, έχουν τραυματιστεί θανάσιμα,” δήλωσε ο ίδιος στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο νεκροί, είναι ένας νεαρός άντρας και μία νεαρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, σύμφωνα με τον Σίμονς που δήλωσε επίσης, ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για τυχαίο ή στοχευμένο περιστατικό βίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ τα τραύματά τους, δε φαίνεται να απειλούν τη ζωή τους.