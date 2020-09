Πολιτική

“Ιανός” - Τσίπρας: όταν έρθει η ώρα, θα δούμε τις ευθύνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντολή του Αλέξη Τσίπρα θα βρεθεί στις πληγείσες περιοχές στην Καρδίτσα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, «για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα και τη συμπαράστασή μου στους συμπολίτες μας που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται».

Στη σχετική ανάρτηση του στο Twitter, ο κ. Τσίπρας προσθέτει ότι «τούτη την ώρα αυτό που προέχει είναι η γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και η επούλωση των πληγών» και πως «όταν έρθει η ώρα θα δούμε και τις ευθύνες».

Παράλληλα, με εντολή του Αλέξη Τσίπρα κατευθύνονται προς τις πληγείσες περιοχές στην Καρδίτσα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενο από τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Σπίρτζη, τον Τομεάρχη Εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδη, τον Τομεάρχη Υποδομών Νίκο Παππά και την αναπληρώτρια Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη υπεύθυνη για την Πολιτική Προστασία, Χαρά Καφαντάρη.