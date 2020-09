Κόσμος

Πάνω από ένας τόνος πυροτεχνημάτων βρέθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού

Κι όμως, η καταστροφή στο λιμάνι της Βηρυτού, στις αρχές Αυγούστου, θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό δείχνει ο εντοπισμός πυροτεχνημάτων βάρους 1,3 τόνων στη διάρκεια μιας έρευνας στο λιμάνι από τον στρατό της χώρας.

Η χθεσινή ανακοίνωση του στρατού στην ηλεκτρονική του σελίδα, ανέφερε ότι 1.320 κιλά πυροτεχνημάτων εντοπίστηκαν σε 120 κουτιά μέσα σε μία αποθήκη και στη διάρκεια μιας έρευνας στο λιμάνι.

Ο εντοπισμός των πυροτεχνημάτων έγινε από μηχανικούς του στρατού.

Τόσο το λιμάνι, αλλά και ένα τμήμα της κεντρικής Βηρυτού ισοπεδώθηκαν από την τεράστια έκρηξη που έγινε στις 4 Αυγούστου, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 190 ανθρώπους.

Περίπου 6.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η τεράστια έκρηξη αποδόθηκε στους 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας, που παρέμειναν σε συνθήκες ακατάλληλης αποθήκευσης, για χρόνια.