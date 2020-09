Κοινωνία

“Ιανός” - Χαρδαλιάς: Είμαστε σε επιφυλακή, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Έκτακτη σύσκεψη Χαρδαλιά για τον φονικό κυκλώνα. Τι αναμένουμε για την Αττική και που θα "χτυπήσει" τις επόμενες ώρες.

«Το φαινόμενο δείχνει να εξασθενεί από την περιοχή της Αττικής αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση στην περιοχή της Αρκαδίας, στο Λεωνίδιο ειδικά, στην Αργολίδα και στα Κύθηρα», επισήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, έπειτα από συνεχείς συσκέψεις που είχε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας που έχει προκαλέσει το θάνατο δύο ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι το φαινόμενο δείχνει να κατευθύνεται το βράδυ προς την Κρήτη ωστόσο αυτό είναι κάτι που θα αξιολογηθεί μέσα στις επόμενες ώρες για να υπάρξουν ασφαλέστερε συμπεράσματα ενώ τόνισε ότι οι κάτοικοι της Αργολίδας της Λακωνίας των Κυθήρων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες. «Οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν σπίτια τους, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κι αν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, να πάνε στο υψηλότερο σημείο του σπιτιού», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Γίνεται μια προσπάθεια που ναι μεν είναι δύσκολη αλλά δείχνει να ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ώρες. Παραμένουμε σε εγρήγορση, παραμένουμε σε ετοιμότητα, παραμένουμε σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ξέρουμε να δίνουμε τον αγώνα μας και παραμένουμε παρόντες», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς για τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας της κακοκαιρίας ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Από το πρωί ήδη τρέξαμε τρεις διαφορετικές συσκέψεις. Φεύγουν κλιμάκια κυβερνητικά στις περιοχές αυτές, ήδη δίνουμε μεγάλο αγώνα για να αποκατασταθούν οι ηλεκτροδοτήσεις ειδικά στα νησιά και ταυτόχρονα κάποιες περιοχές που είναι αποκομμένες να εξασφαλίσουμε όλα όσα χρειάζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης».