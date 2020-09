Οικονομία

Τσίπρας: Στήριξη του δημόσιου τομέα και παρεμβάσεις του κράτους στην οικονομία

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

H στήριξη του δημόσιου χώρου και οι κεντρικές παρεμβάσεις του κράτους στην οικονομία, σε μια αναπτυξιακή προοπτική, είναι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ιστορικής τομής, η πανδημία αλλάζει εκ των πραγμάτων την αντίληψη των ανθρώπων για το δημόσιο χώρο και για τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού», είπε ο κ. Τσίπρας και εξήγησε: «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε ισχυρά δημόσια νοσοκομεία-ακόμα και οι πιο πλούσιοι συμπολίτες μας στα δημόσια νοσοκομεία προσέτρεξαν για να βρουν αρωγή την περίοδο της πανδημίας-χρειαζόμαστε ισχυρά δημόσια σχολεία, χρειαζόμαστε, όμως, και ένα κράτος που θα έχει έναν ισχυρό ρόλο. Όλα τα κράτη, και το δικό μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, κάνουν ή πρέπει να κάνουν κεντρικές παρεμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων για τη στήριξη της εργασίας. Οι κεντρικές παρεμβάσεις στην οικονομία σε μια αναπτυξιακή προοπτική θα είναι το μέλλον και μετά την πανδημία».

Επισήμανε ότι πρέπει να σκεφτούμε με το βλέμμα στο μέλλον και υπογράμμισε: «Αυτή η κρίση θα μας οδηγήσει, ενδεχομένως, σε πολύ μεγάλες ανακατατάξεις στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης, πρέπει να σκεφτόμαστε το αύριο. Η πανδημία θα τελειώσει κάποια στιγμή, θα βρεθεί το εμβόλιο, πρέπει να ξανακτίσουμε τα πράγματα, να τα πάμε σε καλύτερη κατεύθυνση από αυτή που τα αφήσαμε, οι αλλαγές που θα επισυμβούν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος και να μην μα οδηγήσουν σε έναν φαύλο κύκλο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο σήμερα».

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «λίγο αμήχανη» την παρουσία του στη ΔΕΘ-Helexpo, λόγω της ακύρωσης της 85ης Διεθνούς Εκθεσης, διότι, όπως είπε, «είναι η πρώτη φορά που έρχομαι να μιλήσω στη Διεθνή Εκθεση χωρίς να υπάρχει Διεθνής Εκθεση». Αναφερόμενος μάλιστα στην ομιλία που θα κάνει στις 19.00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum, σε περιορισμένο ακροατήριο 50 ατόμων, λόγω κορονοϊού, ο κ. Τσίπρας σχολίασε: «Θα αισθανθώ λίγο σαν τους ποδοσφαιριστές που παίζουν στο γήπεδο με άδειες κερκίδες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πήρε την υγειονομικά σωστή απόφαση να ακυρωθεί η 85η ΔΕΘ χωρίς διαβούλευση και παρατήρησε: «Θα μπορούσε να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός, ακόμα και στην αναβολή της διαδικασίας, δεν υπήρξε διαβούλευση, έγινε μια ανακοίνωση ξαφνική της ματαίωσης, σωστή σε ό,τι αφορά το υγειονομικό σκέλος, αλλά πολύ προβληματική σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάσα μιας πόλης που μετά το χτύπημα της πανδημίας περίμενε τη Διεθνή Έκθεση προκειμένου να μπορέσει να έχουν ένα στοιχειώδη τζίρο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι εκθέτες που κάθε χρόνο προγραμματίζουν την παρουσία τους. Πενήντα εκατομμύρια (τόσο αποτιμάται η ζημιά από την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ) για την πόλη είναι ένα σημαντικό ποσό, πέντε εκατομμύρια για τη ΔΕΘ-Helexpo είναι μια σημαντική ζημιά».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε σημαντική προσπάθεια για να στηριχτεί ο θεσμός της ΔΕΘ-Helexpo και να έχει τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

«Ας ευχηθούμε όλοι ότι αυτή η φετινή αναγκαστική ζημιά δεν θα αποτελέσει καίριο χτύπημα στην πορεία και την προοπτική της ΔΕΘ. Να μην μας ξαναβρεί άλλη χρονιά σε τέτοιες συνθήκες και του χρόνου να έχουμε μια πραγματική Διεθνή Έκθεση», είπε ο κ. Τσίπρας.

Επισήμανε ότι οι συζητήσεις και η διαδικασία για την ανάπλαση της ΔΕΘ ξεκίνησαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε πως είναι θετικό το ότι η σημερινή κυβέρνηση προχωράει και στηρίζει αυτό το έργο κι ακόμα πιο θετικό ότι μετά τη διαβούλευση που έγινε θα υπάρξουν περισσότεροι πράσινοι και ελεύθεροι δημόσιοι χώροι μετά την ανάπλαση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι είναι σωστή η ιδέα να καθιερωθεί το πολιτικό Φόρουμ που γίνεται φέτος για πρώτη φορά.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Τσίπρας έφτασε στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo φορώντας λευκή μάσκα που είχε πάνω το νέο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, το ίδιο και οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη που τον συνόδευαν.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης επιβιβάστηκε σε ηλεκτρικό αμαξίδιο, που οδηγούσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Tάσος Τζήκας, και περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Στη διάρκεια της διαδρομής και σε δύο στάσεις που έκαναν ο κ. Τζήκας τον ενημέρωσε αναλυτικά για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της ανάπλασης και του έδειξε σχετικά σε χάρτες και μακέτα.