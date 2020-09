Οικονομία

“Ιανός” - Σταϊκούρας: Εννέα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων

Τι περιλαμβάνει η λίστα μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Mέτρα για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τον Μεσογειακό Κυκλώνα "Ιανό" ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα προχωρήσει συγκεκριμένες, άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που επλήγησαν και πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα "Ιανός".

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε:

1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Σε περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από έντονα καιρικά φαινόμενα, αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.

Μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφέρειες και τους Δήμους, θα καταβληθούν χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, από την 1η Ιανουαρίου 2018, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

• Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.

• Εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ.

• Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

• Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.

• Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεχής και στενή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδομές.

Το Υπουργείο Υποδομών, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα διαθέσει, άμεσα, 1 εκατ. ευρώ σε κάθε Δήμο που έχει πληγεί, για αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις απαραίτητες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες Δήμους, για την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν καταστραφεί.

4. Αποζημιώσεις σε αγρότες.

Μέσω του ΕΛΓΑ, θα προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι πιστώσεις θα διατεθούν άμεσα, από το τακτικό αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά τις μη ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές, οι οποίες αφορούν σε φυτικό, πάγιο και αποθηκευμένο κεφάλαιο, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.

Προβλέπεται χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της θεομηνίας, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για επιχορήγηση 30% - 70% της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα.

Απαιτείται, και θα υπάρξει, έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την οριοθέτηση περιοχών.

Το ύψος της επιχορήγησης βαραίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Με την απόφαση οριοθέτησης περιοχών, παρέχεται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω της ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 60% και άτοκο δάνειο 40%.

Η κρατική αρωγή επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

8. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί.

Επικοινωνήσαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εξετάζονται κατά περίπτωση και θα δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

9. Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετέχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙV, ώστε να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους.

Ειδικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους δήμους που έχουν πληγεί, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η μείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση ταμειακής μηχανής.

«Με αυτές τις 9 παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι διαθέτει άμεσα αντανακλαστικά και υλοποιεί συντονισμένα, με ταχύτητα, συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, σημαντικές παρεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπίσει, σε εθνικό επίπεδο, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της φυσικής καταστροφής» υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας.