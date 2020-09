Κοινωνία

“Ιανός”: Αυτοψία Χαρδαλιά σε Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο

Τα τρία νησιά του Ιουνίου, που “σάρωσε” ο μεσογειακός κυκλώνας.

Στα τρία νησιά του Ιονίου που επλήγησαν από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα "Ιανού", μεταβαίνει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη, θα πραγματοποιήσει σειρά συσκέψεων με όλους τους φορείς Πολιτικής Προστασίας, για τον καλύτερο συντονισμό και επίσπευση των ενεργειών τους προς ταχεία αποτίμηση και άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, Σταύρο Τραυλό, καθώς και τους Δημάρχους του νησιού. Θα έχει επίσης συνάντηση με τους Δημάρχους Ιθάκης και Ζακύνθου, ενώ στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν θα συμμετάσχουν επιχειρησιακά στελέχη όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συγκεκριμένα:

Το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Αργοστόλι) με συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, Σταύρου Τραυλού, καθώς και των Δημάρχων, Θεόφιλου Μιχαλάτου, Γεώργιου Κατσίβελη και Γεράσιμου Μονιά.

Την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ιθάκης με συμμετοχή του Δημάρχου, Διονύση Στανίτσα. Στη συνέχεια, ο Νίκος Χαρδαλιάς θα μεταβεί στη Ζάκυνθο, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, με συμμετοχή του Δημάρχου, Νικήτα Αρετάκη.