Πολιτική

Ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας στο μεταναστευτικό

Τι συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Γιώργου Κουμουτσάκου με τον Γάλλο Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, είχε σήμερα στη Γαλλική Πρεσβεία πρόγευμα εργασίας με τον Γάλλο Υφυπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Clement Beaune.

Οι κύριοι Κουμουτσάκος και Beaune συζήτησαν εκτενώς, σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, τη μεταναστευτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη, καθώς και τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου. Έδωσαν έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της δικαιότερης κατανομής του βάρους.

Συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας ενόψει μιας ευρείας αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στη συνέχεια, οι κύριοι Κουμουτσάκος και Beaune επισκέφθηκαν δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία συμμετέχει στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η μετεγκατάσταση 500 από αυτούς. Πέραν αυτού, η Γαλλία θα δεχθεί επιπλέον 400 αιτούντες διεθνούς προστασίας.