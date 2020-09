Κοινωνία

Βιβλικές καταστροφές και νεκρούς αφήνει πίσω του ο “Ιανός”

Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος ο, μέχρι ώρας, τραγικός απολογισμός. Eπιφυλακή και εγρήγορση για νέο “χτύπημα” του μεσογειακού κυκλώνα.

Οι άγριες διαθέσεις του Ιανού συνεχίζονται 48 ώρες μετά από την πρώτη εκδήλωση των φαινομένων. Ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι ενώ αναζητείται η επιβαίνουσα ΕΙΧ οχήματος, το οποίο παρασύρθηκε στον Πάμισο ποταμό, στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Η 43χρονη που, το βράδυ της Παρασκευής, - αγνοώντας τις απαγορεύσεις - επιχείρησε να διασχίσει τον Πάμισο ποταμό στο Μουζάκι. Παρασύρθηκε... κι έκτοτε η τύχη της αγνοείται. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ήταν μόνη ή αν στο όχημα επέβαιναν κι άλλα άτομα.

Στο πέρασμά του από τη Θεσσαλία, ο “Ιανός” άφησε πίσω του δύο νεκρούς. Μια ηλικιωμένη, μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι της στο Βασιλί Φαρσάλων κι έναν 63χρονο βοσκό, αλβανικής καταγωγής, στη Μαγουλίτσα Καρδίτσας.

Η καταρρακτώδης βροχή έπεφτε επί ώρες από το απόγευμα της Παρασκευής ως αργά τη νύχτα. Τα Φάρσαλα μετατράπηκαν σε λίμνη, το Μουζάκι “βούλιαξε” από τα ορμητικά νερά, ενώ μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν και στον Αλμυρό.

Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί από την Πυροσβεστική

Μέχρι και αυτή την ώρα, συνεργεία προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, από σημεία που αποκόπηκαν από το κατακλυσμό.

Οι εικόνες του Μουζακίου από ψηλά ...σοκάρουν. Η μεγάλη κωμόπολη της Καρδίτσας, κατακλύστηκε από τα νερά του Πάμισου και των χειμάρρων του. Γέφυρες έσπασαν και δρόμοι αποκόπηκαν από τα ορμητικά νερά. Όλος ο τόπος έχει πνιγεί από τα λασπόνερα.

Ευτυχώς οι τοπικές Αρχές πρόλαβαν να εκκενώσουν έγκαιρα το Κέντρο Υγείας - που είναι δίπλα στο ποτάμι . Η κοίτη του αυξήθηκε κατά πολύ και το μισό κτίριο παρασύρθηκε από το νερό.

Στη γύρω περιοχή έχουν προκληθεί τεράστιες ζημιές και σε υποδομές.

Στο Καρποχώρι Καρδίτσας το νερό πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τα πάντα. Στον γύρω κάμπο το νερό έφτανε το ένα μέτρο!

Ξεχείλισε ο Σπερχειός

Στη Φθιώτιδα, ο Σπερχειός έδειξε για μία ακόμη φορά τη δύναμή του. Εκατοντάδες περιουσίες χάθηκαν από τη Μακρακώμη, έως την Υπάτη , την Αμφίκλεια και τη Λαμία.

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές και σε καλλιέργειες.

Η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα ήταν οι περιοχές που χτυπήθηκαν ανελέητα από τον κυκλώνα Ιανό

Το τελευταίο 24ωρο έχουν διασωθεί περισσότερα από 800 άτομα!

Στο Λιανοκλάδι, όλη τη νύχτα, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατέψουν το βιός τους. Δυστυχώς πολλά σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν.