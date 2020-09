Πολιτική

Έρχεται στην Ελλάδα ο Μάικ Πομπέο

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Αμερικανό Υπ. Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει “τετ-α-τετ” με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην Ελλάδα θα βρεθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει σε συνέδριο, παρουσία και του Έλληνα ομολόγου του, Νίκου Δένδια.

Ακολούθως, ο κ. Πομπέο θα επισκεφθεί τη βάση της Σούδας, στην Κρήτη, σε μία κίνηση στρατηγικής σημασίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, σε μία περίοδο στην οποίο υπάρχει κορύφωση των τουρκικών προκλήσεων και λίγο μετά τη Σύνοδο της ΕΕ, στην οποία θα συζητηθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.