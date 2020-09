Πολιτική

Τσίπρας: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε μια μεγάλη απάτη

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για μια «νέα κοινωνική συμφωνία» παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Thessaloniki Helexpo Forum.

Μια συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης στην οποία οδηγούν την κοινωνία και την οικονομία οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν από τις πλημμύρες και τη συμπαράστασή του στους συμπολίτες που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους, κατέθεσε από το βήμα του Thessaloniki Forum δέσμη 11 συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων για τη διάσωση της οικονομίας, της εργασίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την αποφασιστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Συγκεκριμένα:

Μέτρο 1ο:

Ενίσχυση του ΕΣΥ άμεσα με 15.000 μόνιμες προσλήψεις.

Για να οχυρώσουμε την πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας απέναντι στην πανδημία.

Μέτρο 2ο:

Ενίσχυση των δημόσιων σχολείων άμεσα, με 15.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Για να διευκολυνθεί το εκπαιδευτικό έργο και να μην κάνουν τα παιδιά μας μάθημα στοιβαγμένα σε τάξεις των 26-27 ατόμων.

Μέτρο 3ο:

Επιδότηση της εργασίας, για όσο διαρκεί η κρίση.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει την κάλυψη από το κράτος του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και του 40% του μισθού των εργαζομένων, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθολογικού κόστους από την επιχείρηση.

Μέτρο 4ο:

Εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε όσους έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, για όσο διαρκεί η κρίση.

400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί.

Το εισόδημα αυτό θα καλύπτει όσους πολίτες είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω της πανδημίας, στηρίζοντας έμπρακτα όχι μόνο τους άνεργους, τους εποχικά εργαζόμενους και τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, αλλά και τους πληττόμενους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Μέτρο 5ο:

Μη-επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις

Όλοι οι έμμεσα ή άμεσα πληττόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, με μέγιστη ενίσχυση ανα επιχείρηση τις 100.000 ευρώ, με μοναδικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας.

Μέτρο 6ο:

Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 6%, για όσο διαρκεί η κρίση.

Μέτρο 7ο:

Επιδότηση 40% του ενοικίου των πληττόμενων επιχειρήσεων, για όσο διαρκεί η κρίση.

Διότι για την πλειοψηφία των μικρών πληττόμενων επιχειρήσεων αποτελεί ζήτημα επιβίωσης η ελάφρυνση από το βάρος του ενοικίου.

Με την πρότασή μας ωφελούνται οι επιχειρήσεις αυτές αλλά δεν βλέπουν μείωση του εισοδήματός τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μέτρο 8ο:

Επιστροφή στους αγρότες του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ένα μέτρο που θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς στον πρωτογενή τομέα.

Μέτρο 9ο:

Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ

Προφανώς στο δικό μας σχέδιο η μείωση αυτή αφορά και τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους και δεν προχωρά σε αδιανόητους αποκλεισμούς που κινητοποιεί κοινωνικούς αυτοματισμούς άλλων εποχών.

Μέτρο 10ο:

Μόνιμη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ένα μέτρο που θα ελαφρύνει σημαντικά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους με μπλοκάκι.

Μέτρο 11ο:

Μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Ένα μόνιμο μέτρο που θα προσφέρει σημαντική ελάφρυνση στο σύνολο των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε μια μεγάλη απάτη, που αποκαλύπτεται κάθε μέρα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δριμεία κριτική στον κ. Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών, κατηγορώντας τον για «εξαπάτηση» που «πλέον γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες». «Όταν λύσαμε -όπως επέβαλαν τα συμφέροντα της χώρας μας - τη χρόνια εκκρεμότητα μας με τους Βόρειους γείτονες μας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, σήκωσαν τη χώρα στο πόδι. Σήμερα, τους παινεύει ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας για την πιστή τήρηση της Συμφωνίας. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης «οφείλει να ζητήσει συγγνώμη, όχι σε εμάς, αλλά σε κάθε Μακεδόνα, σε κάθε Έλληνα που εξαπάτησε», μια «συγγνώμη που κραύγαζε ότι δήθεν πούλησα την Μακεδονία για τις συντάξεις», που «έβαλε το κόμμα του πάνω από τη χώρα και γέμισε τους Έλληνες με ψέμα, μίσος και διχασμό, παραποιώντας την ιστορία, την ίδια τη συμφωνία, αλλά και την εθνική γραμμή που χαράχθηκε και από την παράταξή του».

Kατηγόρησε γενικότερα την κυβέρνηση για «εξαπάτηση» του λάου σε όσα του έταξε για την οικονομία, ότι έφερε την ύφεση πριν από την πανδημία και ότι μετά «παρά τα γεμάτα ταμεία και τη δημοσιονομική ελευθερία», «δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό για να συγκρατήσουν την ύφεση».

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλ. Τσίπρας μιλώντας για έξι παράλληλες κρίσεις και καταλήγοντας ότι «14 μήνες μετά την εκλογή της αυτή η κυβέρνηση εξελίσσεται σε μια μεγάλη απάτη, που αποκαλύπτεται κάθε μέρα».

Υγειονομική κρίση. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι «σπατάλησε τον χρόνο που κέρδισε η κοινωνία» και έτσι η κρίση χειροτερεύει, ότι αντί για ΜΕΘ και υγειονομικό προσωπικό «μοίρασε κρατικό χρήμα σε ΜΜΕ για να τον υμνούν».

Οικονομική κρίση. «Επί μήνες η κυβέρνηση έχει αφήσει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στο έλεος τους, την ώρα που η αγορά έχει στεγνώσει, τα λουκέτα ξεκίνησαν, ο τουρισμός και η εστίαση καταρρέουν», την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης «πασχίζει να κάνει πράξη τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες», απορρυθμίζοντας την εργασία.

Κρίση Δημοκρατίας. «Η αντιπολίτευση φιμώνεται, κάθε διαφορετική άποψη θάβεται, όποιος τολμά να αμφισβητήσει τη virtual reality του κυβερνητικού αφηγήματος, βαφτίζεται ανεύθυνος, λαϊκιστής και ψεύτης», σχολίασε.

Ηθική κρίση. Είπε ότι διώκονται δικαστές «επειδή εξέτασαν σκάνδαλα στελεχών του κυβερνόντος κόμματος», ότι υπουργοί «απολογούνται δημόσια σε εκδότες», μίλησε για «απευθείας αναθέσεις δημόσιων έργων σε ημέτερους».

Κοινωνική κρίση. «Οι ανισότητες αυξάνονται, η νέα γενιά βαφτίζεται ανεύθυνη και μπαίνει στο περιθώριο, το κράτος γίνεται ο οργανωτής του κοινωνικού αυτοματισμού», «συνομωσιολόγοι, αρνητές της επιστήμης, κάνουν ξανά την εμφάνιση τους πλάι σε νεοναζί εγκληματίες».

Κρίση εθνική. Είπε ότι η κυβέρνηση κινείται απέναντι στην Τουρκία «χωρίς στρατηγική, αφήνοντας πίσω όσα χτίσαμε επί 4,5 χρόνια». «Χωρίς ξεκάθαρη πυξίδα για τον διάλογο και τη Χάγη», όπως είπε, «χωρίς κόκκινες γραμμές σε σχέση με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, χωρίς ρόλο στον ευρωτουρκικό διάλογο και χωρίς τους συμμάχους μας συσπειρωμένους γύρω από την απειλή κυρώσεων, χωρίς να λέει την αλήθεια στον λαό, εγκλωβισμένη στις εσωτερικές της αντιφάσεις που προσπαθεί να τις κρύψει πίσω από απίστευτες λεκτικές ακροβασίες».

Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να θέσει δυναμικά την Ευρώπη προ των ευθυνών της, αποδέχεται τη μετατροπή των νησιών μας σε αποθήκες ψυχών.

Τρεις παραδοχές-βάση για οποιοδήποτε βιώσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας

Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε ότι η πανδημία έδειξε τα όρια «ενός μοντέλου που καταδίκαζε και απαξίωνε την κρατική παρέμβαση και εξυμνούσε την ιδιωτική πρωτοβουλία». «Σε ένα κόσμο που ψάχνει τρόπους για τη φυγή προς τα μπρος, η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση που την καταδικάζει να μείνει πίσω» και «μοναδικό σχέδιο της είναι η επίθεση στους εργαζόμενους και ο αφανισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», είπε.

Προσδιόρισε τρεις παραδοχές ως «βάση για οποιοδήποτε βιώσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας». Ειδικότερα:

Πρώτη παραδοχή πρέπει να είναι ότι η εποχή της δημοσιονομικής ασφυξίας και της σκληρής λιτότητας, τελείωσε. Υπογράμμισε ότι στη συζήτηση που θα ανοίξει στην ΕΕ η Ελλάδα οφείλει να έχει μια κυβέρνηση που θα πρωταγωνιστήσει υπέρ μιας νέας οικονομικής πολιτική με στόχο τη σταθερή και δίκαιη ανάπτυξη, και όχι της επιστροφής στα ίδια αδιέξοδα.

Δεύτερη παραδοχή ότι η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως υψηλές δημόσιες δαπάνες και χωρίς δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία. Σημείωσε ότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν επαρκώς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επικροτεί και διευκολύνει μια πολιτική αποκλεισμού τους. Τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ η αλλαγή του νόμου για το ΤΧΣ και το Δημόσιο ως βασικός μέτοχος να έχει αποφασιστικό - καθοριστικό ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις των συστημικών τραπεζών, και αξιοποιώντας τις μετοχές του, σε μια τουλάχιστον από τις συστημικές τράπεζες να έχει τον απόλυτο έλεγχο του μάνατζμεντ, ώστε σε συνδυασμό με τη Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα να επιβάλει διαφάνεια και διευκόλυνση της παροχής ρευστότητας.

Τρίτη παραδοχή αφορά τη βαριά κληρονομιά του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους. 'Ασκησε κριτική στο νέο πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης ότι μόνο «δεύτερη ευκαιρία» δεν είναι, σημειώνοντας ότι απαιτούνται ριζοσπαστικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους, πέραν των επιμέρους διευκολύνσεων, είναι η διαγραφή μέρους των χρεών είναι μια ρεαλιστική και αναγκαία λύση για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.

Σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας “Καυστικά” σχολίασε η Νέα Δημοκρατία την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: «Ο κ. Τσίπρας κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Αραδιάζοντας τα χιλιοειπωμένα κλισέ έδειχνε να βαριέται περισσότερο εκείνος που τα έλεγε, από αυτούς που τον άκουγαν».