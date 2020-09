Αθλητικά

“Πέρασε” από το Αγρίνιο η ΑΕΚ

Με το “διπλό” έφυγε η ομάδα του Καρέρα από την έδρα του Παναιτωλικού.

Με ηγέτη τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο β΄ ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, ξεκινώντας με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Super League. Το σκορ άνοιξε ο Λιβάγια στο 68΄ από κόρνερ-ασίστ του Μάνταλου, ενώ στο 87΄ ο αρχηγός διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Σήμερα, πάντως, η ΑΕΚ είχε ακόμα έναν πρωταγωνιστή. Τον Παναγιώτη Τσιντώτα, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Ματσόλα στο 75΄ κι απέτρεψε την γρήγορη ισοφάριση των γηπεδούχων.

Κι όλα αυτά, μολονότι η Ένωση «σπατάλησε» ένα ολόκληρο ημίχρονο, με την έμπνευση του Καρέρα (3-5-2) να μην αποδίδει καρπούς. Χωρίς Μάνταλο και Μπακάκη στην αρχική ενδεκάδα, η ΆΕΚ πόνταρε στην επιθετική τριπλέτα των Λιβάγια, Ανσαριφάρντ και Ολιβέιρα, όμως δεν υπήρχε άνθρωπος να τους τροφοδοτήσει.

Τεράστια ήταν η αλλαγή στην εικόνα της ομάδας δημιουργικά όταν μπήκε στο ματς ο Μάνταλος στις αρχές του β΄ ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι έστησαν πολιορκία γύρω από την περιοχή του Κνετ και το γκολ έδειχνε θέμα χρόνου.

Πράγματι στο 68΄ από κόρνερ του Μάνταλου, ο Λιβάγια έγραψε το 1-0. Ο Κροάτης είχε σκοράρει στο ίδιο γήπεδο, σχεδόν στο ίδιο λεπτό (69΄) στην περσινή νίκη της ΑΕΚ με 1-0, σε παρεμφερή ημερομηνία (21/9/2019)!

Η «συνταγή» πήγε να χαλάσει όταν ο Τσιγκρίνσκι ανέτρεψε τον Ντίας στο 74΄ παραχωρώντας πέναλτι στους γηπεδούχους. Όμως ο Τσιντώτας έδωσε την απάντηση, αποκρούοντας για δεύτερο συνεχόμενο ματς εκτέλεση από τη βούλα, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Ελ Αραμπί στον τελικό κυπέλλου.

Στο 87΄ ο Μάνταλος παρέλαβε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και με «Ολύμπια» ψυχραιμία «άδειασε» με προσποίηση τους αμυντικούς και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Έτσι η ΑΕΚ απέδρασε από το Αγρίνιο με τρεις πολύτιμους βαθμούς, που της δίνουν περιθώριο να «ανασάνει» σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, πέντε ημέρες πριν το καθοριστικό ματς με την Σεντ Γκάλεν για το Europa League.

Ο Καρέρα χρεώνεται το κάκιστο στήσιμο της ομάδας, όμως πιστώνεται τόσο την αντιδιαμετρική εικόνα του β΄ ημιχρόνου, όσο και την «αποκάλυψη» του Σταύρου Βασιλαντωνόπουλου.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη μεσαία γραμμή ως «κόφτης», ήταν ο μοναδικός διασωθείς στο α΄ ημίχρονο και έβγαλε για πρώτη φορά 90λεπτο σε ματς πρωταθλήματος, μετά από πέντε χρόνια θητείας στην ΑΕΚ!

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κνετ, Καρασαλίδης, Κωνσταντόπουλος, Λιάβας (82΄ Μεντίνα), Τζανακάκης (73΄ Μεντόζα), Βάντερσον, Ντάλσιο (85΄ Βέργος), Τσιγγάρας (81΄ Ταχάρ), Μάζουρεκ, Ντίας, Ματσόλα (81΄ Αριγίμπι)

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Χνιντ (46΄ Μάνταλος), Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Βασιλαντωνόπουλος, Σιμόες (90+2΄ Μπότος), Λιβάγια (90+2΄ Αλμπάνης), Παουλίνιο, Ινσούα, Ανσαριφάρντ (80΄ Λόπες), Ολιβέιρα.