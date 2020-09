Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός-Ιταλία: Οι περισσότεροι νεκροί σε μία ημέρα από τις 7 Ιουλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασαν τα 1.600 τα νέα κρούσματα στη γειτονική μας χώρα.

24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, όπου καταγράφηκαν 1.638 νέα κρούσματα.

Την Παρασκευή οι θάνατοι ήταν δέκα, με 1.907 νέα κρούσματα. Όπως τονίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών είναι ο υψηλότερος από τις 7 του περασμένου Ιουλίου.

Παράλληλα, 225 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ 40.566 είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό και βρίσκονται σε νοσοκομεία 2.380 ασθενείς.

Τα περισσότερα νέα κρούσματα σημειώθηκαν στην Λομβαρδία (243), στην περιφέρεια της Ρώμης (197) και σε εκείνη με πρωτεύουσα τη Νάπολη (186).

Από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, στην χώρα έχασαν την ζωή τους 35.692 άνθρωποι και 296.569 διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.